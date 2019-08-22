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Вести: украинский генпрокурор увидел в Зеленском нового Лукашенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в своих публичных выступлениях Владимир Зеленский часто ведёт себя подобно президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Как пишут «Вести», говоря о популизме в политике, Луценко отметил, что президент Белоруссии демонстрирует успех такого подхода уже 25 лет.
Вести: украинский генпрокурор увидел в Зеленском нового Лукашенко
Reuters
В своих публичных выступлениях Владимир Зеленский часто ведёт себя подобно президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Как пишут «Вести», об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
 
Говоря о популизме в политике, Луценко отметил, что президент Белоруссии демонстрирует успех такого подхода уже 25 лет. На вопрос, является ли Зеленский «нашим Лукашенко», генпрокурор ответил утвердительно.
 
«По стилю тех совещаний, которые он проводит, — да. Не могу сказать, что это 100 процентов плохо, потому что люди очень хотят таких вещей. Но за этим должны следовать невидимые зрителю системные меры. Как пример — недавний янтарь. Это проблема? Была проблема. Сейчас она уже не такая острая», — добавил Юрий Луценко.
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источник
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