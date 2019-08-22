Вести: украинский генпрокурор увидел в Зеленском нового Лукашенко

22:39
Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.
22:30
В Кирове запустят прямую линию, посвящённую защите прав детей
В Кирове организуют прямую линию, посвящённую защите прав детей, передаёт progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
22:28
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
В Москве на 66-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Власов.
22:21
СМИ: Навас близок к переходу из «Реала» в ПСЖ
Голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Кейлор Навас близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен».
22:15
Более 250 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Более 250 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.
22:14
В Петербурге пройдёт регата с участием космонавтов
В Санкт-Петербурге пройдёт регата с участием космонавтов. Она запланирована на 24 августа, передаёт Nation News.
22:14
В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7
Представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
22:12
Во время раскопок в центре Москвы найдены артефакты XVIII века
Во время раскопок недалеко от Гоголевского бульвара найдены артефакты XVIII века, сообщает «Вечерняя Москва».
22:07
В Крыму направили 142 млн рублей на поддержку начинающих фермеров
В Крыму предоставили 142 млн рублей на поддержку начинающих фермеров. В настоящее время в региональном Минсельхозе идёт отбор кандидатов, сообщает kp.ru.
22:07
Начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина
Начались работы по благоустройству территории между станцией «ВДНХ» Московского метрополитена и улицей Касаткина, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.
22:04
Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым материалом
Музыкант Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым материалом, сообщает НСН.
22:03
В Хабаровском крае прошли учения военных лётчиков
В Хабаровском крае состоялись учения с участием лётчиков армейской и бомбардировочной авиации, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
22:00
Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в Подмосковье
Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в подмосковном посёлке Дубровицы, сообщает телеканал «360».
21:57
В Москве проведут внеочередную акцию «День без турникетов»
В столице проведут внеочередную акцию «День без турникетов», сообщает сайт «Москва 24». Она запланирована на 23 и 24 августа.
21:57
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о проблеме лесных пожаров в Амазонии.
21:56
Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Петербурге стал памятником регионального значения
Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге попал в единый реестр памятников регионального значения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
21:55
СМИ: Канада выступает против возвращения России в G8
Оттава выступает против восстановления международного формата G8 с участием российской стороны. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на неназванного канадского чиновника.
21:51
В Петербурге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Санкт-Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с марта 2018 года. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
21:48
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.
21:43
Тарасова высказалась о произвольных номерах Медведевой
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о новых произвольных программах Евгении Медведевой.
21:42
Международный фестиваль дронов пройдёт 24—25 августа в Москве
Международный фестиваль дронов будет проходить 24 и 25 августа в парке Горького, передаёт «Вечерняя Москва».
21:41
Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года
Приморский край принял почти 12 тыс. туристов из Японии с начала 2019 года, сообщает Vostokmedia.com.
21:36
Кабелла о своей травме: это второй самый трудный момент в карьере
Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла прокомментировал травму, полученную им в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
21:36
Помпео заявил о «невозможности» свободных выборов при Мадуро
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.
21:34
Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на ипотечном рынке России.
21:34
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой пройдёт в Петербурге
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой состоится в Санкт-Петербурге 6—13 сентября, сообщают «Невские новости».
21:29
Боец Гамзатов дебютирует в UFC на турнире в Москве
Россиянин Шамиль Гамзатов проведёт дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Москве.
21:22
Сарри пропустит первые матчи «Ювентуса» в Серии А из-за болезни
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри не будет присутствовать на матчах первого и второго туров итальянской Серии А из-за проблем со здоровьем.
21:19
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
21:08
СМИ: Новичок «Краснодара» Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла получил тяжёлую травму в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
21:04
Захарова оценила предложения по возвращению России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвала несерьёзными предложения по возвращению России в формат G8, которые озвучивались в последние дни.
21:02
Звонарёва снялась с US Open из-за травмы
Российская теннисистка Вера Звонарёва из-за травмы снялась с заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
21:00
В рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
20:58
Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
Россиянка Майя Хромых занимает первое место по итогам короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.
20:49
«Спартак» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЕ с «Брагой»
Российский футбольный клуб «Спартак» определился со стартовым составом на первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы с португальской «Брагой».
20:46
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские военнослужащие обстреляли окраины Горловки из миномётов.
20:41
В Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья в 2019 году
В Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья с начала 2019 года, сообщает RIA56.
20:40
Эксперт оценил состояние угольной отрасли России
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил состояние угольной отрасли России.
20:40
В Удмуртии используют беспилотники для поиска правонарушителей в лесах
В Удмуртии стали использовать беспилотники для поиска правонарушителей в лесах.
20:31
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит с участием России, Турции и Ирана готовится.
20:24
Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение о создании Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
20:19
В Тюменской области уничтожили 11 га дикорастущей конопли
Сотрудники МВД Тюменского района проконтролировали ликвидацию 11 га дикорастущей конопли. Им помогали руководители и сотрудники фермерских хозяйств, передаёт Nashgorod.ru.
20:19
Тренер молодёжной сборной России поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2021
Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от выступления команды в квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
20:16
Зеленский и Трюдо обсудили возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос возвращения России в G8.
20:13
Гиря стала чемпионкой России по шахматам
Ольга Гиря одержала победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, прошедшем в Удмуртии.
20:10
Эксперт объяснил доклад Госдепа о «нарушении» Россией ДРСМД
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT публикацию Госдепом США доклада, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
20:00
В Госдепе заявили, что следят за ядерной деятельностью КНДР
Госдепартамент США заявил, что продолжает внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи, так как денуклеаризация КНДР является главной целью Вашингтона.
19:58
Рублёв сыграет с Циципасом на старте US Open
В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основной сетки заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
19:56
Эксперты назвали марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин
Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин, сообщают «Известия».
19:49
Финал конкурса «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019»
Финал конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских изделий «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019», сообщают «Известия».