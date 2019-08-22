«Это отвратительно!» — в Новой Зеландии прокомментировали продажу на Украине «манифеста» крайстчёрчского стрелка

Как выяснилось, на одном из украинских сайтов можно купить переведённую печатную версию «манифеста» стрелка, убившего 51 человека в мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Продажу документа онлайн премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала «отвратительной» и пообещала связаться с Украиной и попросить её помочь в поиске виновных, сообщает New Zealand Herald.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн собирается обсудить с Киевом недавно обнаруженные в продаже на Украине издания «манифеста» Брентона Тарранта, устроившего массовую стрельбу в городе Крайстчёрч, пишет New Zealand Herald.
Как отмечает издание, на одном из украинских сайтов через зашифрованный мессенджер неонацисты по $4 продавали печатные версии 87-страничного документа. По данным New Zealand Herald, «пропитанный ненавистью манифест» был опубликован автором 15 марта, прямо перед тем, как он открыл стрельбу, унёсшую жизни 51 человека.
Ранее Ардерн заявила, что продажа и распространение документа «ужасны и отвратительны», однако Новая Зеландия едва ли может как-то контролировать эту ситуацию, особенно в другом государстве. Тогда местные активисты призвали премьер-министра обратиться к украинскому правительству и попросить найти виновных. «Я без лишних колебаний поручу нашему МИД сделать такой запрос», — пообещала Ардерн.
В Новой Зеландии «манифест» признан оскорбительным — и за его распространение любому грозит до 14 лет тюрьмы или штраф в размере 10 тыс. новозеландских долларов. Но, как напомнила журналистам премьер-министр, запрет в Новой Зеландии ещё не значит, что документ запрещён за рубежом.
По словам New Zealand Herald, украинские неонацисты, продававшие переведённую версию крайстчёрчского «манифеста», утверждают, что хотят распространить документ как можно дальше. Ранее пребывающему в тюрьме и ожидающему суда 28-летнему австралийцу, обвиняемому в убийствах в Крайстчёрче, удалось отправить из заключения письмо опять-таки оскорбительного содержания, которое впоследствии было опубликовано в интернете.
Нападающий московского клуба ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой вызов в состав молодёжной сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года с командами Сербии и Болгарии.
Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, когда тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили, что прибывшие в Турцию для оказания помощи пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочке петербургские медики подтвердили её тяжёлое состояние.
Народную артистку России Александру Назарову похоронят в субботу, 24 августа, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции Театра Ермоловой, в котором работала актриса.
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Адвокат Валентин Рыбин заявил, что суд в украинском городе Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефёдову и его подзащитный будет участвовать в обмене между украинской и российской сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе посещения центра детского творчества в Межрегиональном центре компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи поделился воспоминаниями о том, как проходили уроки труда, когда он учился в школе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев заявил, что возросшая точность приборов фотовидеофиксации позволяет начать обсуждение возможности снижения неадминистрируемого порога превышения допустимой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.