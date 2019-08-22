«Это отвратительно!» — в Новой Зеландии прокомментировали продажу на Украине «манифеста» крайстчёрчского стрелка

Как выяснилось, на одном из украинских сайтов можно купить переведённую печатную версию «манифеста» стрелка, убившего 51 человека в мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Продажу документа онлайн премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала «отвратительной» и пообещала связаться с Украиной и попросить её помочь в поиске виновных, сообщает New Zealand Herald.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн собирается обсудить с Киевом недавно обнаруженные в продаже на Украине издания «манифеста» Брентона Тарранта, устроившего массовую стрельбу в городе Крайстчёрч, пишет New Zealand Herald.

Как отмечает издание, на одном из украинских сайтов через зашифрованный мессенджер неонацисты по $4 продавали печатные версии 87-страничного документа. По данным New Zealand Herald, «пропитанный ненавистью манифест» был опубликован автором 15 марта, прямо перед тем, как он открыл стрельбу, унёсшую жизни 51 человека.

Ранее Ардерн заявила, что продажа и распространение документа «ужасны и отвратительны», однако Новая Зеландия едва ли может как-то контролировать эту ситуацию, особенно в другом государстве. Тогда местные активисты призвали премьер-министра обратиться к украинскому правительству и попросить найти виновных. «Я без лишних колебаний поручу нашему МИД сделать такой запрос», — пообещала Ардерн.

В Новой Зеландии «манифест» признан оскорбительным — и за его распространение любому грозит до 14 лет тюрьмы или штраф в размере 10 тыс. новозеландских долларов. Но, как напомнила журналистам премьер-министр, запрет в Новой Зеландии ещё не значит, что документ запрещён за рубежом.

По словам New Zealand Herald, украинские неонацисты, продававшие переведённую версию крайстчёрчского «манифеста», утверждают, что хотят распространить документ как можно дальше. Ранее пребывающему в тюрьме и ожидающему суда 28-летнему австралийцу, обвиняемому в убийствах в Крайстчёрче, удалось отправить из заключения письмо опять-таки оскорбительного содержания, которое впоследствии было опубликовано в интернете.