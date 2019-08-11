CNN: нежелание США ужесточить контроль над оружием озадачивает остальной мир

После каждого случая массовой стрельбы в США раздаются призывы ужесточить контроль над огнестрельным оружием, но власти страны продолжают бездействовать. Подобная политика вызывает недоумение в других странах, которые после аналогичных трагедий шли на радикальные шаги, иногда в течение всего нескольких недель, передаёт CNN.

После каждого массового расстрела в США вновь раздаются призывы ввести более жёсткий контроль над оружием, в том числе ввести общенациональный запрет на штурмовое оружие военного образца. Но каждый раз американское правительство бездействует. И людям всего мира очень трудно это понять. С репортажем корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

Скорбь — обычный фон для США, когда они бьются над вопросом, является ли ужесточение контроля над оружием после 20-летней паузы политически возможным? Но большая часть мира смотрит на происходящее и не верит собственным глазам. После их собственных жестоких трагедий следовала не только скорбь, но и жёсткое действие — вводился настоящий постоянный контроль над оружием, иногда в течение всего нескольких недель.

После произошедшей 15 марта бойни в двух мечетях города Крайстчёрч Новая Зеландия приняла закон в течение четырёх недель. Этот закон запрещал большинство видов полуавтоматического оружия и включал выкуп части из 1,2 млн единиц оружия, зарегистрированных в стране.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Можно провести линию и заявить: «Это совсем не означает, что вам нужен доступ к полуавтоматическому оружию военного образца, штурмовым винтовкам. Вам он не нужен»… Новая Зеландия получила этот опыт и ввела закон. Признаюсь вам честно, я не понимаю Соединённые Штаты.

В 1996 году после расстрела 45 человек в популярном туристическом месте в Тасмании австралийские власти вывели из оборота 650 тыс единиц огнестрельного оружия, выкупив их, и запретили крупнокалиберные винтовки и ружья.

ДЖОН ХОВАРД, в то время премьер-министр Австралии: Необходимо значительное сокращение количества автоматического и полуавтоматического оружия в австралийском сообществе.

Соединённое Королевство ввело полный запрет на короткоствольное оружие в 1997 году. После того, как 16 детей в возрасте от пяти до шести лет были застрелены легальным владельцем пистолета. Для страны это стало собственной версией трагедии «Сэнди-Хук»*.

ТОНИ БЛЭР, в то время премьер-министр Великобритании: Люди сказали своё слово. Парламент сказал своё слово. На короткоствольное оружие вводится запрет.

За десять лет до этого под запрет также попали винтовки и помповые дробовики. За незаконное хранение грозит как минимум пять лет тюрьмы. Уровень преступлений с использованием огнестрельного оружия ниже, чем десять лет назад, хотя случаи поножовщины с летальным исходом резко увеличились.

В то же время уровень насилия во многих богатых странах заметно ниже, чем в США. В Японии один из самых низких уровней убийств в мире — 0,3 на 100 тыс человек — и одна из самых сложных систем контроля над оружием. Разрешение выдаётся только на ружья и винтовки. При этом необходимо пройти тест на наркотики, психологическую проверку, сдать письменный экзамен, посетить идущее целый день занятие и поразить 95% мишеней. Полиция проверяет вас и ваших родственников на связи с экстремистами и может легко обыскать на наличие оружия или изъять его.

На этой неделе Министерство иностранных дел предупредило японцев, отправляющихся в США, не забывать о случаях насилия в, как выражается ведомство, американском «обществе огнестрельного оружия».

Усиление контроля не всегда влияет на уровень убийств. Возьмём, к примеру, Сербию. Страна, некогда раздираемая гражданской войной, лидирует в мире по числу легально зарегистрированных единиц оружия, уступая лишь охваченному войной Йемену и США. Чуть менее 40 единиц огнестрельного оружия на 100 тыс граждан в то время как в США 120 единиц на 100 тыс.

Но в 2016 году уровень убийств в Сербии составлял 1,39 на 100 тыс жителей — всего за этот период было убито 123 человека. Это четверть от американского уровня в размере 5,35.

Каждый пять лет необходимо сдавать тест, чтобы продлить лицензию. Перед выдачей оружия проводится проверка биографии. Полуавтоматическое оружие находится под запретом. Кроме того, в Сербии циркулирует много незарегистрированного оружия.

В целом международный опыт свидетельствует: чем меньше оружия в обществе, тем меньше жестоких смертей. Но даже среди тех стран, где распространено владение оружием, немногие могут сравниться с США по уровню ежедневного насилия.

Возможно, некоторые американцы испытывают отвращение к тем, кто пытается отобрать у них оружие. У большей части мира то же чувство вызывает повторяющаяся неспособность США принять решение. Ник Пейтон Уолш, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 августа 2019 года.

*массовое убийство в американской начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году (прим. ИноТВ)