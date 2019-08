CBS News: в 2019 году массовых убийств в США было больше, чем дней

С начала года в Соединённых Штатах Америки произошло 255 массовых убийств с применением огнестрельного оружия, сообщает CBS News со ссылкой на данные некоммерческой организации «Архив вооружённого насилия». При этом, как отмечает гость телеканала, на долю таких преступлений в Америке приходится лишь около 1 процента всех смертей от огнестрельного оружия.

В этом году число массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США превысило число дней. Об этом свидетельствуют данные «Архива вооружённого насилия» — некоммерческой организации, отслеживающей массовые убийства с применением огнестрельного оружия в США. Организация заявляет, что в этом году в стране произошло уже 255 таких преступлений. Под это определение подпадают инциденты, в которых было застрелено не менее четырёх человек, исключая самого стрелка.



По имеющимся данным, всего в 2019 году было более 33 тысяч инцидентов со стрельбой. В результате, по состоянию на понедельник, от огнестрельного оружия погибло почти 9 тысяч человек.



По числу жертв бойня в Эль-Пасо — одна из десяти самых кровопролитных расстрелов в истории современной Америки и самый кровопролитный расстрел 2019 года.



С нами на связи из Шарлоттсвилла, штат Вирджиния, Джеймс Бернетт — шеф-редактор The Trace, некоммерческой новостной организации, освещающей вооружённое насилие в США. Спасибо, что вы с нами, Джеймс! Вы уже много лет освещаете вооружённое насилие. Не могли бы вы рассказать нам о том, как массовые убийства с применением огнестрельного оружия соотносятся с вооружённым насилием в США в целом?



ДЖЕЙМС БЕРНЕТТ, шеф-редактор The Trace: Массовые расстрелы, вроде тех, что мы недавно видели в Эль-Пасо и Дейтоне, привлекают огромное количество внимания и вызывают огромное беспокойство у общественности. В целом же они составляют около 1 процента всех смертей от огнестрельного оружия. Помимо смертей, есть и ранения, и их в десятки, в сотни раз больше.



На самом деле больше всего смертей от огнестрельного оружия — это самоубийства. Потом идут убийства, домашние происшествия, а потом уже несчастные случаи с оружием. Но, по понятным причинам, массовые расстрелы привлекают много внимания.



Большинство самых кровопролитных массовых расстрелов произошло за последнее десятилетие. Что стоит за этим всплеском?



ДЖЕЙМС БЕРНЕТТ: Не знаю, есть ли у нас исчерпывающее объяснение. Но одна из версий касается ёмкости магазинов — сколько патронов может быть в оружии, прежде чем стрелок его перезарядит. Мы видим, что во многих случаях, будь то короткоствольное оружие… На самом деле короткоствольное оружие применяется чаще, чем штурмовые винтовки. Но мы видим, что это 30 или 40 патронов, как в Дейтоне. Стрелок использовал барабан на 100 патронов, и, кажется, местная полиция заявила, что он смог произвести 41 выстрел, прежде чем его удалось нейтрализовать. Это заняло 30 секунд. Но когда можно произвести так много выстрелов без перезарядки, конечно же, жертв может быть очень много.



Президент Трамп призвал к борьбе с жестокими видеоиграми и к реформе в сфере психического здоровья. Согласны ли вы с президентом, что перемены в этих двух областях необходимы для предотвращения вооружённого насилия?



ДЖЕЙМС БЕРНЕТТ: Мы в The Trace обратились к исследованиям, а эти исследования говорят о том, что психически больных в США не больше, чем в других странах. На самом деле, и фанатов видеоигр здесь не больше, чем в других странах. Если посмотреть на другие ведущие рынки видеоигр, такие как Китай, Япония и Южная Корея, там много фанатов видеоигр, но не так много насилия с применением огнестрельного оружия.



Так же и с психическим здоровьем. Согласно статистике, люди, страдающие психическими заболеваниями, с большей вероятностью причинят вред самим себе, чем другим. И даже среди стрелков, совершающих массовые убийства, даже в этой ограниченной категории, ФБР удалось установить роль психического заболевания лишь в 25 процентах случаев. Они проводили большое исследование.



Я считаю, дискуссия о психическом здоровье, определённо, уместна, когда речь идёт о самоубийствах с применением огнестрельного оружия. Конечно, стоит обсудить и политику в отношении психического здоровья и предоставляемых в этой стране услуг. Но серьёзный разговор о снижении уровня вооружённого насилия на самом деле должен быть не про психическое здоровье.



Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.