DM: мировых звёзд, выступавших против оружия, уличили в «лицемерии высшей пробы»

На днях американские и британские знаменитости «первой величины» посетили роскошные торжества по случаю дня рождения одного из крупнейших производителей оружия в мире Гастона Глока, пистолеты которого использовались в различных массовых бойнях. Примечательно, что ранее многие из именитых гостей публично осуждали вооружённое насилие, пишет Daily Mail.

Американские и британские знаменитости, которые публично критиковали вооружённое насилие, участвовали в роскошной вечеринке, устроенной крупнейшим производителем оружия в мире, пишет Daily Mail.

По словам издания, «звёзды первой величины», в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл, победительница телешоу X Factor Леона Льюис, а также актёр Хью Грант и актриса Джоан Коллинз, посетили торжества по случаю 90-летия Гастона Глока, миллиардера и создателя одноимённого пистолета.

Празднование проходило в деревне Треффен у подножия австрийских Альп. Среди именитых гостей также были актёр Джон Траволта и звёзды «Секса в большом городе» Крис Нот и Кристина Дэвис, отмечает Daily Mail.

Помимо Леоны Льюис, на празднике выступал британский певец Робби Уильямс. При этом, согласно информации издания, некоторые приглашённые получили денежное вознаграждение просто за свой приезд.

Насколько точна эта информация, неизвестно. Но можно определённо сказать, что многим пришлось не по душе лицемерие звёзд, которые на публике «важно разглагольствуют» об опасности вооружённого насилия, но при этом посещают торжества владельца компании, продавшей более 5 млн пистолетов, некоторые из которых были использованы в массовых расстрелах, отмечает издание.

Ещё недавно Наоми Кэмпбелл выступала за введение контроля над оружием в США.

«Статистика преступлений с применением огнестрельного оружия в Америке поражает. Наши сообщества, дети и все люди заслуживают того, чтобы жить в безопасном окружении, где им не угрожает бессмысленное и предотвратимое насилие», — писала она в Facebook. Но на дне рождения Глока модель позировала с его гламурной женой Катрин, которая на 51 год моложе миллиардера, и её братом.

Леон Льюис, которая всего неделю назад вышла замуж, прервала медовый месяц ради выступления на вечеринке Глока. Энтузиазм певицы выглядит странно на фоне её предыдущих комментариев. На митинге в Лос-Анджелесе, посвящённом массовому расстрелу во флоридской школе, она призывала покончить с вооружённым насилием в США и признавалась, что чувствовала себя «опустошённой» после того, как в 2007 году в Лондоне её друга застрелили всего в нескольких шагах от дома.

В 2012 году после массового убийства в начальной школе Сэнди-Хук Джоан Коллинз писала в Twitter: «Ненавижу оружие». Примечательно, что 20-летний стрелок Адам Лэнза использовал пистолет «Глок» во время этой бойни.

Ещё один завсегдатай вечеринок австрийского миллиардера — голливудский актёр Хью Грант. Звезда фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» прилетел в Австрию на фирменном самолёте компании Глока Glock Perfection.

Однако близость Гранта к магнату идёт вразрез с его прошлыми комментариями о проблемах с насилием в США. В 1999 году после бойни в школе Колумбайн актёр гневно заявлял: «Меня пугает то, что после этих расстрелов дикторы постоянно говорят: «Америка должна заглянуть в свою душу и спросить себя, почему это произошло». И как европейцу, мне хочется ответить: «Потому что у вас всех есть оружие, идиоты».

Такое двуличное поведение звёзд возмутило борцов с огнестрельным оружием. «Вызывает глубокое разочарование то, что знаменитостей, выступавшие против оружия и культуры оружия, удалось заманить в руки крупнейшего производителя оружия в мире. Грустно наблюдать за тем, как пышные торжества могут развратить людей, обычно вызывающих восхищение», — заявил Daily Mail председатель британской организации Gun Control Network

«Эти знаменитости не стали бы позировать рядом с наркоторговцем, держащим в руке «Глок». Это лицемерие высшей пробы», — заявил изданию криминалист и эксперт по преступным группировкам в Университете Восточного Лондона Энтони Гюнтер.