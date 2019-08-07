Le Monde: «всё дело в оружии и ксенофобии» — разработчики отрицают связь видеоигр с массовой стрельбой в США

После массовой стрельбы в друх американских штатах в минувшие выходные Дональд Трамп в очередной раз обвинил видеоигры в пропаганде насилия, пишет Le Monde. В ответ на это представители индустрии заподозрили президента в желании отвлечь общество от более насущных проблем: свободного ношения оружия и ксенофобии.

После массовой стрельбы, произошедшей в субботу 3 и в воскресенье 4 августа в американских городах Эль-Пасо (Техас) и Дейтон (Огайо), Дональд Трамп снова обвинил видеоигры в пропаганде насилия, пишет Le Monde.

Осудив «расизм, фанатизм и белый супрематизм» как идеологии, несущие угрозу, американский президент уделил куда больше внимания предполагаемым «психиатрическим проблемам» преступников и пагубному, по его словам, влиянию электронных средств развлечения. «Мы должны положить конец прославлению насилия в нашем обществе. Речь идёт в том числе и о возмутительных и мрачных видеоиграх, ставших сегодня обычным делом», — заявил глава Белого дома в своём обращении в понедельник.

Как отмечает издание, Трамп не впервые связывает насилие с популярностью агрессивных видеоигр. После стрельбы в школе города Парклэнд в марте 2018 года глава Белого дома также побуждал конгресс обсудить вопрос доступности жестоких видеоигр и их связь с ростом агрессивности и бесчувственности среди детей. Более того, уже в 2012 году бизнесмен писал в Twitter о необходимости прекращения «прославления насилия» в видеоиграх.

По словам газеты, на этот раз Трампа поддержали многие члены Республиканской партии, которые также возложили вину за случившееся на пристрастие к жестоким играм, отметив, что название одной из них — Call of Duty — было упомянуто в «открыто ксенофобском манифесте», авторство которого приписывается стрелку из Эль-Пасо Патрику Крусиусу.

Ответ представителей индустрии игр, однако, был единогласным. В заявлении наиболее влиятельного американского профсоюза разработчиков видеоигр Entertainment Software Association (ESA) были вновь приведены данные научных исследований, опровергающих связь насилия с видеоиграми. Ассоциация подчёркивает, что массовая стрельба — проблема американского общества.

«В Америке в видеоигры играет более 165 млн человек, а во всём мире их миллиарды. Тем не менее в других странах, где играют с не меньшим энтузиазмом, не видно столь трагического уровня насилия, как в Соединённых Штатах», — говорится в коммюнике.

С этим мнением согласны и исполнительные директора Международной ассоциации разработчиков игр (IGDA) и принадлежащего ей фонда Igdaf Рене Гиттингс и Ника Нур. «Возложение вины на видеоигры отвлекает внимание от более масштабных проблем, которые находятся прямо перед нами», — отметили они в совместном заявлении.

По словам газеты, взаимосвязь видеоигр и насилия, о которой традиционно заявляют настроенные в пользу свободного ношения оружия республиканцы, на самом деле до сих пор не доказана. По словам профессора психологии Американской ассоциации психологов, с той же долей вероятности можно заключить, что «бананы провоцируют самоубийства». А по утверждению специалистов Международного университета Флориды, гораздо более важным фактором в провоцировании агрессии выступает домашнее насилие.

Мало кто сомневается в том, что стратегия Дональда Трампа — заменить спорами о видеоиграх публичную дискуссию о свободном ношении оружия и влиянии ксенофобских высказываний, пишет Le Monde. По словам эксперта в области разработки видеоигр Иэна Богоста, индустрия игр стала «жертвенным агнцем, убитым ради защиты прав на владение оружием».

Как отмечает издание, к волне осуждения высказываний Трампа присоединилась и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. «Люди страдают от психических расстройств в любой другой стране света, люди играют в видеоигры почти в любой стране света. Разница в праве на оружие», — заявила политик.

Как напоминает газета, Патрик Крусиус в манифесте объяснил свои действия «латиноамериканским вторжением в Техас», — идея, близкая антииммигрантской риторике президента США. Он также подчёркивал своё удовлетворение от того, что живёт в США — стране, законодательство которой позволяет ношение оружия, без которого он не перешёл бы к делу.