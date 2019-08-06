BI: как в зоне боевых действий — США дадут военный ответ на участившуюся стрельбу

Из-за участившихся массовых расстрелов США заняли второе место по числу смертей от огнестрельного оружия в списке стран, в котором в основном лидируют неблагополучные или вовлечённые в военные конфликты страны, сообщает Business Insider. Как отмечает издание, неудивительно, что реакция американской общественности на стрельбу становится всё более милитаризованной.

В выходные 3—4 августа в США снова произошли массовые расстрелы. Проблема настолько серьёзная, что, с точки зрения числа преступлений с применением огнестрельного оружия, Америка приближается к неблагополучным странам и государствам, вовлечённым в военные конфликты, пишет Business Insider.

По данным Института измерения показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, на 2016 год США занимали второе место в мире по числу смертей от огнестрельного оружия. Самый большой показатель был зафиксирован в Бразилии. Также в первую шестёрку стран вошли Мексика, Венесуэла, Колумбия и Гватемала, в которых столь высокий уровень смертности обусловлен серьёзной политической нестабильностью и частыми разборками между преступными группировками.

Как заключили исследователи, в Америке на каждые 100 тыс. граждан приходится 10,6 смертей от огнестрельного оружия. Помимо США, в двадцатку стран с похожими показателями входят «одно из самых опасных мест на земле» Сальвадор и Афганистан, который в 2019 году стал «наименее миролюбивой страной» в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), подчёркивает Business Insider.

Хотя непосредственно на территории США не разворачивается никакой военный конфликт, сама природа распространившихся в последнее время в Америке преступлений с применением огнестрельного оружия, стрельбы в местах скопления людей, отчасти похожа на вооружённые столкновения в зонах боевых действий и в неблагополучных странах. Отсюда и похожие методы реагирования на подобные инциденты, отмечает интернет-издание.

Американские стрелки нередко нападают на мирное население и даже детей, угрожая им оружием, созданным, чтобы нанести урон по как можно большему количеству врагов в условиях военного конфликта. К примеру, человек, устроивший стрельбу в супермаркете в Эль-Пасо, штат Техас, был вооружён одной из разновидностей автомата Калашникова — полуавтоматической винтовкой WASR-10. Погибли 22 человека. Стрелок из Дейтона, штат Огайо, убивший по меньшей мере 8 мирных граждан, использовал винтовку, похожую на американскую армейскую AR-15.

Ресурс обращает внимание, что в таких обстоятельствах и реакция на подобные инциденты становится всё более милитаризованной. Учения на случай появления стрелка стали проводиться даже в детских садах, включая ясельные группы. Как в своё время в период холодной войны детей учили «согнуться и прикрыть голову руками», сегодня подобные основы безопасности рассказывают уже трёхлетним малышам. Социологи констатируют, что некоторые школы обзавелись вооружённой охраной, а ряд политиков выступили за то, чтобы разрешить учителям носить с собой огнестрельное оружие. Стоит ли упоминать о том, что все полицейские отряды, работающие с подобными и иными инцидентами, до зубов экипированы военной амуницией и финансируются Министерством обороны.

В своём Twitter экс-президент США Барак Обама отметил: «Ни одна другая страна на земле не сталкивается так часто с массовыми расстрелами, с которыми мы сталкиваемся в США. Ни одна другая развитая страна не имеет дело с таким уровнем насилия с применением огнестрельного оружия, как мы».