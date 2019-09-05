СТРАНА: Собчак признала «аннексию Крыма» и назвала украинцев и россиян братскими народами

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак во время визита в Киев заявила, что передача Крыма Украине в нынешних политических реалиях в России сейчас является невозможной. Помимо этого, пишет «СТРАНА», Собчак назвала украинцев и россиян братскими народами, которым нужно пережить то, что сделано.

В Киеве российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак не только назвала украинцев и россиян братскими народами, но и признала «аннексию Крыма»*. Как пишет «СТРАНА», Собчак заявила, что передача Крыма Украине в нынешних политических реалиях в России сейчас является невозможной.

«Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Этот выход сейчас невозможен, но он был бы самым правильным», — заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, Собчак ответила: «Россия нарушила международные договорённости, эта территория должна быть возвращена Украине».

При этом она заявила, что на полуострове должен быть проведён референдум по данному вопросу.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

