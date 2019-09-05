СТРАНА: Собчак признала «аннексию Крыма» и назвала украинцев и россиян братскими народами
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Российский боец Шамиль Абдурахимов объяснил, почему Дастин Порье наголову хуже Хабиба Нурмагомедова.
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему россиянин отказался от общения с журналистами перед титульным боем с американцем Дастином Порье.
Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье признался, что нервничает перед титульным поединком с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по городу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
Пасынок Валентина Гафта в беседе с kp.ru рассказал о состоянии артиста.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что решение о приостановлении или лишении аккредитации вуза должен принимать суд, чтобы нельзя было заблокировать работу заведения и лишить возможности студентов получить диплом государственного образца. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В России предложили запретить продажу органических продуктов в пластиковой упаковке, сообщают «Известия». Национальный органический союз обратился с такой идеей в техкомитет Росстандарта.
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от общения с журналистами перед поединком с американцем Дастином Порье.
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что страны — члены Европейского союза готовы изучить возможность переноса даты брексита, если Великобритания направит соответствующий запрос.
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-полузащитника команды Дениса Глушакова о нём.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
В Санкт-Петербурге состоялось открытие трёх новых станций Фрунзенского радиуса, сообщает kp.ru. Все они пока будут работать в тестовом режиме.
Архиепископ Иоанн Хариупольский отказался признавать решение Константинополя о своей отставке. Он заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
Россия предлагала США купить у Москвы гиперзвуковое оружие, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов примерил на себя новый чемпионский пояс организации.
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о ссорах между бывшим главным тренером Массимо Каррерой и его помощником Раулем Рианчо.
Украинский энергохолдинг ДТЭК доставил 88 тыс. тонн газового угля из Колумбии.
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что в настоящий момент рано поднимать вопрос исключения представителей радикального движения «Талибан»* из террористических списков ООН.
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
Актёр Валентин Гафт всё ещё находится на реабилитации после инсульта, о выписке из больницы речи пока не идёт, сообщила его супруга Ольга Остроумова.
Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти оценил уровень экс-полузащитника команды Дениса Глушакова после слов игрока о бывшем наставнике красно-белых Массимо Каррере.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Руководитель аппарата правительства России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал в интервью RT на полях Восточного экономического форума о восстановлении численности амурских тигров и успешной борьбе с браконьерством.
Президент России Владимир Путин уверен, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Министр спорта Павел Колобков дал прогноз на выступление российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Полузащитник испанской «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть каталонский футбольный клуб в зимнее трансферное окно.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова начала встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей на V Восточном экономическом форуме. ВЭФ впервые стал площадкой для такого формата работы генпрокурора.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мирным договором.
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своей мотивации и выразила мнение, что ради достижения результатов не надо думать о завоевании какого-либо места.
На Украину с визитом прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи, они проведут ряд встреч с представителями украинской власти. Об этом заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.
У бывшего защитника сборной Бразилии Кафу умер сын Данило, у которого случился сердечный приступ во время игры в футбол с друзьями.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провёл уже столько встреч с президентом России Владимиром Путиным, что они «съели вместе пуд соли». Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с RT оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал отношения Токио и Москвы.
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказался о возможном трансфере в европейский клуб.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), вспомнил русского писателя Льва Толстого и индийского деятеля Махатму Ганди.