Немецкий историк: Путин не Брежнев — у него больше амбиций

После краха Советского Союза Россия не пошла по пути демократического развития, а, напротив, переняла антизападные традиции времён царской империи, заявил в интервью Die Welt историк Жак Шустер. Глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в сохранении статус-кво, убеждён эксперт: «Он хочет максимально восстановить сферу советского влияния».

Национал-популизм стал проблемой для всей Европы и всего Запада, заявил в интервью Die Welt немецкий историк Жак Шустер. К примеру, в Восточной Германии эта идеология стала «притягательна» во многом из-за того, что с 1945 года страна развивалась неравномерно. Впрочем, в росте популярности правых виноваты и демократические политические объединения. Они слишком долго игнорировали проблемы, которые волнуют людей, в частности, проблему миграции, объяснил эксперт.

Бездействие Европы на внешнеполитической арене привело к тому, что за последние 14 лет европейцы так и не смогли определиться со своим местом в мире и личными устремлениями. Поэтому неудивительно, что некоторые страны испытывают беспокойство, например, в том, что касается Пятой статьи Устава НАТО, в которой говорится о коллективной самообороне, отмечает Шустер.

Вину за нынешнее положение вещей историк возлагает на правящие партии Германии: Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическую партию Германии. Он напоминает, что бывший председатель социал-демократов Вилли Брандт всегда выступал за «восточную политику на западном фундаменте». Сегодня же его однопартийцы в равной степени удалены от США с одной стороны и от России с Китаем — с другой. «Несмотря на обоснованную критику в адрес Дональда Трампа, я считаю такую равноудалённость ошибкой», — подчеркнул Шустер.

С 1917 года СДПГ была «антицаристской и антибольшевистской партией», напоминает историк: «Для Вилли Брандта и Гельмута Шмидта всегда было очевидно, что внешнеполитическое сотрудничество с Советским Союзом возможно, только если ФРГ будет частью Запада и будет идеологически дистанцироваться от Москвы. Первая фаза социал-либеральной восточной политики с 1969-го по 1975 год основывалась на трезвом понимании того, что Советский Союз главным образом заинтересован в сохранении достигнутого. Брежнев был заинтересован в сохранении статус-кво. В этом можно было быть уверенным».

«После краха Советского Союза Россия не только не пошла путём западных демократий, но и к тому же продолжила антизападные традиции времён царской империи, главным поборником которых является православная церковь. Путин — не демократ, и он не политик статус-кво. Он хочет максимально восстановить сферу советского влияния», — утверждает Шустер.

«Незаконным присоединением Крыма»* в 2014 году глава Кремля «подвёл черту под эпохой Парижской хартии 1990 года», объяснил историк: «Оккупацией Крыма он, по сути, отозвал подпись Горбачёва. 2014 год стал важной вехой, и мы должны это абсолютно чётко осознавать, когда ищем реалистичные пути улучшения отношений с Россией».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).