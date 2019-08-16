Немецкий историк: от «архаичных монстров» ЕС и НАТО пора избавляться

После развала Советского Союза Запад сохранил жизнь «больным пациентам» ЕС и НАТО, потому что не захотел мириться с новой действительностью, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine историк Грегор Шёлген. Мир, для которого были созданы эти организации, исчез 30 лет назад, и сейчас они разваливаются сами собой, но неконтролируемый процесс распада может быть очень опасен, предостерегает автор.

Дела на Западе обстоят плохо, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung историк Грегор Шёлген. Осенью 2018 года бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил Европейский союз с тюрьмой и Советским Союзом. Несколько месяцев спустя американский президент пригрозил своему партнёру по НАТО Турции «экономическим уничтожением». Чуть позже Франция и Италия оказались в шаге от разрыва дипломатических отношений.

Происходит «стремительный демонтаж» западных сообществ, констатирует автор. И в свете исторических событий в этом нет ничего удивительного. Напротив, такое развитие вполне логично, убеждён Шёлген. В современном мире НАТО и ЕС не нужны. Обе организации появились как ответ на вызовы холодной войны. Тот мир исчез 30 лет назад. Тот же, кто до сих пор держится за прошлое, отрицает нынешнюю действительность.

Тогда Запад сплотили единые ценности и готовность защищать свою свободу от внешних угроз, напоминает историк. Все националистические проявления сдерживались перед лицом общего врага — Советского Союза. Благодаря этому американцы смогли существенно усилить свои позиции в Европе. В ядерную эпоху они могли гарантировать своим союзникам безопасность и использовали свой «плацдарм в Западной Европе не только для продвижения своих легитимных национальных интересов, но и для проведения бескомпромиссной политики опекунства над своими партнёрами».

После развала Советского Союза логичным было бы, если бы вместе с «Востоком» исчез и «Запад», продолжает автор. Но этого не произошло. Напротив, в то время как Советский Союз уходил с мировой арены, западное сообщество усиливало своё присутствие. ЕС и НАТО приняли в свои ряды большое количество восточно- и среднеевропейских государств. Таким образом они осознанно пошли на изменение «геополитической архитектуры континента».

Социальные катаклизмы в России стали побочным ущербом, объясняет Шёлген. И это ещё не самое худшее. «Для того чтобы сохранить жизнь больным пациентам ЕС и НАТО, не должен был погибнуть их дух, а это означало, что Восток и всё, связанное с ним, также должно жить дальше. А главное — образ врага».

Даже если однажды мы получим полный доступ ко всей необходимой информации, будет тяжело понять, кто в конфликте Востока и Запада в определённых ситуациях выступал зачинщиком, а кто просто реагировал. Впрочем, одно можно сказать наверняка: Запад также раскручивал спираль напряжённости. Главу Кремля Владимира Путина это сподвигло на нарушения международного права, «аннексию» Крыма* и военные действия на востоке Украины, утверждает Шёлген.

Естественно, у восточно- и среднеевропейских государств были все основания стремиться вступить в западное сообщество. Но неужели кто-то всерьёз полагал, что Кремль будет просто наблюдать за тем, как страны одна за другой вступают в Евросоюз и НАТО, ничего при этом не предпринимая?

С 1997 года Украину, которая не входит в Североатлантический альянс, постепенно вовлекали в военные операции оборонительного союза. Весной 2009 года ЕС заключил с Арменией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией, Украиной и Белоруссией так называемое Восточное партнёрство и таким образом, по сути, вынудил эти страны выбирать между Западом и Россией. А размещение войск НАТО в бывших советских республиках и странах Варшавского договора можно расценивать как нарушение основополагающего акта Россия — НАТО, отмечает автор.

Рост напряжённости в отношениях с Россией — это цена, которую НАТО и ЕС приходится платить за своё выживание, продолжает Шёлген. И это не единственная цена и даже не самая маленькая. К немалым последствиям приводит и тот факт, что США продолжают опекать своих европейских партнёров. То, что американцы сохранили за собой эту функцию и после 1991-го, связано с тем, что они не выводили свои войска из Европы. И всё это происходило по воле европейцев.

Уже тогда Вашингтон и не думал менять своё отношение к «младшим партнёрам на другом берегу Атлантического океана». И все президенты США от Билла Клинтона до Дональда Трампа придерживались этого курса. Нынешний глава Белого дома, несмотря на разрыв с некоторыми дипломатическими и политическими традициями своей страны, к примеру, выход из ядерного соглашения с Ираном и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проводит ту же самую политику.

При этом все эти инициативы напрямую касаются безопасности Европы, но её жителей просто ставят перед фактом, уже приняв решение, а сами они убеждены, что альтернатив у них нет. Граждане ЕС боятся, что без США они окажутся беспомощны перед «непредсказуемостями и опасностями мировой политики». Европа предпринимала большое количество попыток, но так и не смогла создать свой собственный оборонительный союз. НАТО же превратилось в проявление «односторонней солидарности». И вместо того чтобы обсуждать структурные проблемы, европейцы обсуждают недостатки Трампа. «Вот это настоящая трагедия», — констатирует автор.

Сейчас в западном сообществе превалируют единоличные действия и эгоизм, констатирует Шёлген. Всё это можно назвать «капитуляцией перед вызовами современности и будущего». Это «объявление о банкротстве» со стороны тех, кто цепляется за прошлое, чтобы не видеть настоящего.

Европейский союз разваливается не только из-за британцев, продолжает историк. На выборах в Европарламент в Бельгии, Франции, Великобритании и Италии победили партии, которые в той или иной форме выступают за упразднение ЕС. «Ползучий распад» НАТО и Евросоюза очень опасен, предостерегает автор, потому что за ним стоит «по сути, аполитичный и во многом иррациональный рефлекс на поиск политического вакуума».

Главная задача западных политиков — взять контроль над ситуацией. Реформы должны быть глубокими и последовательными, советует Шёлген. Ведь как показывает немецко-французский договор о сотрудничестве и интеграции, даже государствам — основателям ЕС не хватает смелости и сил договориться по важнейшим вопросам совместной безопасности.

«Так что выход Британии из ЕС и уход США из НАТО нужно рассматривать как шанс, — объясняет автор. — Нужно правильно завершить процесс, который и так уже идёт полным ходом. Это не капитуляция, это возвращение к конструктивной политике. И не стоит путать роспуск этих архаичных монстров с теми задачами, которые выполняют налаженные и уже зарекомендовавшие себя политические, экономические или военные структуры, напротив: правильно снятый стесняющий корсет — это предпосылка для перезагрузки. Это не должно быть табу».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).