FAZ: Восточной Европе удалось привить капитализм, но не западные ценности

Страны Восточной Европы успешно прошли путь экономической трансформации от плановой к рыночной экономике, пишет Frankfurter Allgemeine. Это далось нелегко и стоило больших жертв, особенно на начальном этапе. Однако, к сожалению, вместе с капитализмом этим нелиберальным государствам не удалось привить западные ценности, сетует автор.

2019 — это год юбилеев, пишет Frankfurter Allgemeine. С падения железного занавеса прошло 30 лет, с начала расширения ЕС — 15 лет, 20 лет исполнилось евро, а Восточному партнёрству — 10. С экономической точки зрения, ни один другой регион на континенте не изменился так кардинально как северо-восточная, средне-восточная и южно-восточная Европа, отмечает автор статьи.

Речь идёт о тех странах, которые вступили в Евросоюз и частично в еврозону с 2004 года, поясняет издание. Они показали стремительный экономический рост. По сравнению с 1990 годом доход на душу населения в Польше увеличился в пять раз. Схожим образом ситуация улучшилась в Словакии, Эстонии, Литве, Чехии и Словении. Есть, конечно, и отстающие страны, которые вступили в ЕС позже, например, Болгария, Румыния и Хорватия. Но даже у них дела идут лучше, чем у восточноевропейских стран, не входящих в ЕС, за исключением разве что богатой ресурсами России, объясняет автор.

Также граждане получили доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, здоровому питанию, работающим инфраструктурам. Во всех этих сферах ЕС добился больших результатов, о чём свидетельствуют данные Всемирного банка. Также впечатляет рост продолжительности жизни. В 1989 году средняя продолжительность жизни в Румынии и Венгрии составляла только 69 лет, теперь же — 76 лет. Словения с 81 годами обогнала даже Германию. Улучшение, конечно же, происходили и за пределами ЕС, но не в таком масштабе.

Этот прогресс на Востоке ЕС дался нелегко. Шаткие политические и правовые условия, переход от плановой к рыночной экономике, приватизация государственных предприятий, открытие границ для западных товаров и инвесторов. В результате перестали существовать целые промышленные области. Тысячи людей стали безработными, зачастую появлялись сомнительные элиты, процветали коррупция и кумовство. В 1991 году польская экономика сократилась на 7%, в Словакии и Венгрии — на 12% и 15% соответственно.

Мощным стимулом стало вступление этих стран в ЕС. Они начали расти быстрее, чем старые члены союза. Но понадобятся ещё десятки лет до того, как Восток доберётся до уровня Запада. К тому же восточные европейцы разочарованы из-за того, что им пришлось пережить на начальном этапе трансформации, а также из-за чувства, что они развиваются недостаточно быстро.

Многие из них убеждены, что Брюссель и вообще Запад не воспринимают их всерьёз и не понимают, например, в том, что касается миграционной политики, или отношений с Россией. Именно это убеждение привело к националистическим, популистским и евроскептическим перекосам в Варшаве, Будапеште и других столицах.

Эти страны стали членами ЕС и НАТО, частью международного рынка и производственной цепочки, но надежды на то, что им также получится привить западные ценности, не оправдались. «Не нужно брать в пример Китай, чтобы понять, что капитализм функционирует и в нелиберальных режимах» — заключает автор.