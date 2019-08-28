Euronews: в Берлине появился тур в социалистическое прошлое

У знаменитого КПП «Чекпойнт Чарли» в Берлине открыли выставку, позволяющую туристам совершить виртуальный «тур во времени»: прокатиться на автобусе или пешком прогуляться по улицам Восточного Берлина, используя специальные очки дополненной реальности. По задумке организаторов, это стимулирует современных людей больше задумываться об уроках истории, передаёт Euronews.

Вы бы хотели отправиться на 30 лет назад и увидеть Восточный Берлин до падения стены? Нет ничего проще. Всё, что вам понадобится, — очки дополненной реальности.



У бывшего КПП «Чекпойнт Чарли» в столице ФРГ открылась выставка, организаторы которой предлагают совершить виртуальный «тур во времени». Вы можете прокатиться на автобусе или просто прогуляться по улицам разделённого Берлина.



ЙОНАС РОТ, организатор выставки: Речь идёт о воплощении мечты человечества о путешествиях в прошлое. Теперь это действительно возможно! Мы хотим добиться того, чтобы у человека хотя бы создалось ощущение, что он и вправду совершил «путешествие во времени».



Сегодня от Берлинской стены мало что осталось. Но в течение 28 лет она разделяла город, его жителей, семьи. ГДР приступила к её сооружению в 1961 году в расчёте помешать перебежчикам в Западный Берлин. Пять тысяч человек сумели преодолеть заграждение, как минимум 136 погибли при попытке бегства.



В 1989 году стена была разрушена, это ознаменовало конец холодной войны и объединение страны. С тех пор знаменитый КПП «Чекпойнт Чарли» превратился в одну из главных достопримечательностей Берлина.



ЙОНАС РОТ: Самый частый вопрос, который задают туристы: «Где стена?» Воссоздать её, позволить людям пережить прошлое — всё это, конечно, накладывает на нас определённую долю ответственности. Но мы счастливы, что можем заставить людей задуматься о тех днях и о том, чему нас учит история.



Основная выставка проходит в подвале компании-разработчика приложения. Именно здесь можно сесть на виртуальный автобус. Можно и пройти небольшой образовательный курс: «перебежчики» делятся своими историями. Путешествие в прошлое обойдётся всего в 12,5 евро.



Дата выхода в эфир 27 августа 2019 года.