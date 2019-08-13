В годовщину строительства Берлинской стены канал Welt напомнил: она всё ещё остаётся у многих в умах

Сегодня Германия вспоминает о том, как 58 лет назад была воздвигнута Берлинская стена, сообщает немецкий телеканал Welt. Лишь 28 лет спустя граница перестала существовать — но у некоторых в умах стена продолжает разделять страну до сих пор. Процесс объединения востока и запада Германии принёс немало разочарований и не завершился по сей день.

Германия сегодня вспоминает о возведении Берлинской стены 58 лет назад. В центральных памятных местах ожидаются как мэр Берлина Михаэль Мюллер, так и глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её коллега по партии и уполномоченный по восточным землям Кристиан Хирте в последнее время резко критиковал партию и обвинял её в больших упущениях в обращении с заботами восточных немцев.

Прыжок в свободу. Это фотография бегства из восточного Берлина в западный. Немногим позже город разделит не только колючая проволока, но и стена — и это несмотря на то, что Вальтер Ульбрихт всё ещё утверждал: ни у кого нет намерения воздвигать стену. Тем не менее 13 августа 1961 года возникла практически непреодолимая граница. Лишь более чем 28 лет спустя смогло объединиться то, что когда-то было единым целым — для многих этот момент стал незабываемым.

ЖЕНЩИНА: Да, они все были взволнованы. Мы все побежали к телевизору — у моей бабушки тогда уже был телевизор. Это было действительно потрясающе.

ЖЕНЩИНА: Я живу там, немного подальше. Я смотрела прямо на стену. И тогда и на востоке, и на западе все праздновали.

Однако у эйфории по поводу открытия границ есть свои границы. Восток и запад сначала должны срастись. Это гигантская задача, которая принесла с собой большое разочарование и привела к тому, что у некоторых в головах стена существует до сих пор.

МУЖЧИНА: По-моему, всё ещё есть восток и запад. Мне так кажется.

МУЖЧИНА: Она крошится, да. Она крошится.

ЖЕНЩИНА: Я никогда с этим осознанно не сталкивалась, и я никогда не чувствовала себя каким-либо образом отделённой от востока или людей на востоке.

Большинство бывших граждан ГДР сегодня тоже довольны. Институт Forsa опросил 1500 восточных немцев старше 45 лет. По результатам, 69 процентов считают, что их личная ситуация улучшилась.18 процентов полагают, всё осталось в точности так, как было раньше. 9 процентов опрошенных, напротив, говорят: нам стало хуже жить с прекращения существования ГДР. Попытки это объяснить.

ЖЕНЩИНА: То, что раньше было знакомо, было у них отнято — неважно, хорошее или плохое.

МУЖЧИНА: У них, вероятно, была работа — я так думаю, сам я этого не знаю, но полагаю, что у них была работа, у них было всё, что им было нужно, они были счастливы.

Тем не менее именно сейчас нельзя забывать о несчастных, предостерегают политики, — о тех, кто лишился жизни у стены. В Берлине как минимум 140 человек погибли из-за пограничного режима ГДР.

Дата выхода в эфир 13 августа 2019 года.