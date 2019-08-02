Fakt: идея Гданьска о «радостных танцах» с немцами в годовщину начала Второй мировой задела польских политиков за живое

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в польский город Гданьск должны приехать граждане Германии. Инициатива, а именно её детали — «радостные танцы» и «общее празднование» — вызвали раздражение у политиков правящей партии «Право и справедливость». Министр обороны Польши Мариуш Блащчак в частности заявил, что это «шокирующая идея», ведь поляки были жертвами Второй мировой войны, а немцы — палачами.

На официальном портале www.gdansk.pl появился материал о событиях, которые должны будут состояться в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. «На настоящий момент приезд в Гданьск подтвердило около полутысячи лиц — немцев и поляков... Они берут на себя ответственность за виновников: своих предков, дедов и отцов, за Вторую мировую войну и гибель миллионов людей», — заявил Эдвард Чвеж, глава фонда, который является инициатором этого мероприятия.

В планах есть совместный ужин, который будет организован в формате семейной встречи, конференция о сложной польско-немецкой истории, а также встреча с властями города, еврейскими общинами и другими приглашёнными гостями.

«В воскресенье 1 сентября польско-немецкая делегация появится в 4:45 на Вестерплатте, чтобы принять участие в мероприятии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На 15:00 запланирована демонстрация — «Марш жизни», потом концерты, показы традиционного танца и общее сопереживание годовщины», — написано в сообщении.

Несмотря на то что организатор подчёркивает, что целью события является обращение к прошлому и построение фундамента для примирения, политики правящей партии «Право и справедливость» (ПИС) шокированы и возмущены инициативой, а особенно её описанием. Наибольшую реакцию вызвал фрагмент о «радостных танцах» и «общем праздновании», который исчез утром в среду из описания мероприятия.

Политики ПИС организовали по этому вопросу пресс-конференцию. Один из них заявил, что власти города Гданьск хотят «праздновать» 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. «К сожалению, мы это принимаем как очередную провокацию из окружения госпожи мэра города Гданьск Дулькевич, которая нацелена на то, чтобы делить поляков и вызывать какие-то очень плохие эмоции», — сказал политик ПИС Каспер Плажиньский.

Возмущения не скрывает также министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он заявил, что шокирован этой информацией. «Я убеждён в том, что как жители Гданьска, так и те, кто хоть что-то помнит с уроков истории, прекрасно знают о том, что поляки были жертвой Второй мировой войны, а палачами — были немцы... Нужно делать из этого выводы», — с возмущением констатировал глава Министерства обороны Польши.