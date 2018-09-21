Der Spiegel: власти Берлина нашли повод запретить строительство новой стены

Власти Берлина запретили строительство новой Берлинской стены в центре города, сообщает Der Spiegel. Местные чиновники попросту не дали разрешение авторам арт-проекта, поскольку посчитали недостаточным время для проведения необходимой проверки безопасности, поясняет издание.

Власти Берлина запретили строительство новой Берлинской стены в центре города, сообщает Der Spiegel.

Устроители «спорного» арт-проекта «Дау» планировали возвести вокруг комплекса зданий в сердце Берлина бетонную стену, чтобы вновь «сделать осязаемой тоталитарную систему». Местные власти попросту не дали разрешение, поскольку посчитали время для проведения необходимой проверки безопасности недостаточным, поясняет немецкий журнал.

В рамках проекта российского кинематографиста Ильи Хржановского на четыре недели, начиная с 12 октября, целый жилой квартал должен был быть окружён конструкцией из бетона. Чтобы попасть за стену и окунуться в «фиктивный мир», посетителям пришлось бы приобрести «несуществующую визу». Ключевым же моментом арт-проекта стал бы показ фильма Хржановского о советском физике и лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, уточняет Der Spiegel.

Ранее, продолжает издание, из-за проекта российского режиссёра в Германии разгорелись жаркие споры. На прошлой неделе несколько актёров и деятелей культуры поддержали в совместном обращении планы устроителей проекта. По их словам, новая стена — это не просто банальная имитация, а символ реальной и актуальной угрозы.

Впрочем, нашлись у авторов идеи и противники, отмечает Der Spiegel. В письме под девизом «Мы больше не хотим видеть стену!» целый ряд других знаменитых в Германии людей выступили против реализации арт-проекта на берлинском бульваре Унтер-ден-Линден.