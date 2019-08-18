Обозреватель Independent: Запад упустил время, чтобы правильно понять Путина

Всё это время на Западе неверно понимали Владимира Путина, придавая ему демонические черты, пишет колумнистка Independent Мари Дежевски. Между тем, если бы там смогли верно интерпретировать черты его характера и относиться к нему иначе, весь политический ландшафт сегодня выглядел бы иначе.

Когда Борис Ельцин представил Владимира Путина в качестве своего преемника, на это было две реакции. Первые задавались вопросом, кто такой этот Путин, раз он выглядит столь скромно на фоне Ельцина, похожего на медведя. Другие вспоминали, что это уже пятый премьер-министр за год, так что долго «этот лузер» не продержится, пишет Мари Дежевски в своей статье для Independent.



Но, по её словам, хоть Путин и вышел из ниоткуда, он оказался совсем не «лузером». В том или ином статусе он возглавляет Россию уже 20 лет. Он стал глобальной фигурой, да и в своей стране его называют просто ВВП.



А вот кто такой Владимир Путин, остаётся неясным до сих пор, отмечает автор статьи. Она уверена, что всё это время Путина неверно понимали, особенно в США и Великобритании, и потому Россию считали старым противником советских времён, что негативно сказалось на всей системе международных отношений.



Водоразделом считают мюнхенскую речь Путина, когда он обвинил НАТО в расширении на восток. То выступление укрепило негативный имидж России, и кульминацией этого отношения стали недоказанные обвинения России во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.



В «демонизации» Путина есть несколько элементов, продолжает Дежевски. Прежде всего, ему припоминают его службу в КГБ, несмотря на то, что он ушёл оттуда, что было смело и необычно в то время. Обвиняли Ельцина и в том, что он поставил Путина, лишь чтобы защитить себя и свою семью после ухода, но идея, что один человек у власти смог бы это сделать, кажется Мари Дежевски фантастической. И всё же о прошлом Путина в КГБ на Западе периодически вспоминают, особенно в Великобритании, где его чуть ли не лично обвиняют в смерти Александра Литвиненко, в покушении на Сергея Скрипаля и в прочих убийствах бывших россиян.



Второй элемент — «комплекс царя», будто Путину стоит лишь щёлкнуть пальцами, и какого-нибудь лидера оппозиции ли журналиста убивают или сажают в тюрьму. Но при этом даже по «марафонским» прямым линиям видно совсем иное: что даже своенравные региональные администрации сложно приструнить, что есть места, где предписания Кремля не действуют. И это вовсе не говорит о силе Кремля.



Третья претензия к Путину состоит в том, что он хочет восстановить Советский Союз. Но достаточно посмотреть на карту современных союзов, чтобы понять абсурдность этой идеи. Дежевски напоминает: Россия не присоединила к себе ни одного государства, которое обрело независимость с развалом СССР. А присоединение Крыма она называет следствием паники России оттого, что она может потерять Севастополь.



Если отбросить эти три пункта, из-за которых демонизируют Путина, то Мари Дежевски предлагает смотреть на российского президента под следующим углом. Путин — дитя своего века, его ранние годы прошли в обстановке неуверенности и небезопасности, которая сопровождала распад СССР. А после этого Россия чувствовала себя униженной Западом. Когда Путина сделали лидером, его приоритетом стала экономическая и политическая стабильность, а его характер как и у многих россиян, консервативен.



Кроме того, Путин — русский, и на мир он смотрит из Москвы. То есть у него тонкое чувство национального достоинства, и это не свирепствующий национализм, но, как Трамп и частично Макрон, он будет ставить свою страну на первое место.



Помимо этого, Путин успешно искоренил олигархов в России. Если посмотреть на нынешнюю Украину, где олигархи правят до сих пор, решительность Путина не кажется неуместной, отмечает автор статьи.



Наконец, критики Путина не замечают ряд черт его характера. Он проницателен, видит и широкую картину, и детали. Он учится на своих ошибках. Ранее он настаивал что он «технократ», а не политик. Но за последние 20 лет он всё же превратился в политика. «Что бы вы ни думали о качестве российской демократии, Путин мастерски ведёт пиар-кампанию и коммуникацию». При этом Путин — ещё и мастер выживания. Именно это и помогло ему в занятиях дзюдо, а также в российской политике.



Вот только теперь, сомневается Дежевски, возможно, Путин уже пережил свой расцвет. Избирательного возраста достигло поколение, которое не помнит не только советских времён, но и хаоса 1990-х. И в западных книгах, хоть и с запозданием, но, наконец, перестали изображать Путина как героя кошмаров.



«Если бы только Запад попытался лучше понять Путина и его страну, международный ландшафт сегодня выглядел бы более обнадёживающим», — делает вывод колумнист Independent. А вместо этого было утеряно множество возможностей и времени.