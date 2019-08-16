Frankfurter Rundschau: Восточная Европа обошла Берлин в вооружении против России

Государства Восточной Европы стремительно наращивают темпы вооружения, сообщает Frankfurter Rundschau. И США поддерживают эту тенденцию, ставя такие страны, как Польша, в пример «берлинским халявщикам». Но на самом деле такое положение дел опасно и может привести к военной конфронтации, ведь Россия тоже не стоит на месте, предостерегает автор статьи.

В Берлине очень остро отреагировали на угрозу американского посла Ричарда Гренелла вывести войска США из страны, пишет Frankfurter Rundschau. Немецкие политики назвали это «шантажом». При этом невольно дипломат коснулся другой более обширной темы, а именно роста темпов вооружения в Восточной Европе, произошедшего после «аннексии»* Крыма.

Все страны региона увеличивают оборонные расходы, и Польша — в первых рядах. За один только 2015 год Варшава стала тратить на армию на 20%, то есть на €10 млрд, больше. В связи с этим США похвалили поляков за выполнение требований НАТО, согласно которым военный бюджет страны должен составлять 2% от ВВП. Германия же их не выполняет. На нужды бундесвера тратятся только 1,2% от ВВП. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп не упускает ни одной возможности, чтобы пожурить «берлинских халявщиков».

И такое положение дел используют в своих целях польские власти, продолжает автор. В июне президент Анджей Дуда снова поехал в Вашингтон, чтобы предложить Трампу создать в Польше постоянную военную базу, которая будет носить его имя. Но, скрипя зубами, глава Белого дома был вынужден отказаться, ведь это бы нарушило основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года. Поэтому Варшаве пришлось довольствоваться переброской 1000 солдат из Германии в Польшу. И то они будут находиться там на ротационной основе. К тому же Трамп пообещал приехать в страну с визитом на 80-летие начала Второй мировой войны. Посещений Германии он во время своих приездов в Европу, напротив, избегает.

Но не только поляки испытывают «исторический страх» перед Россией. Он свойственен и другим восточноевропейским странам: Эстонии, Литве, Латвии, Болгарии, Румынии и Венгрии. Все они приняли долгосрочную программу по увеличению своих оборонных расходов. Несмотря на экономический кризис, Украина также нарастила свои военные траты на 21%.

При этом абсолютные числа в странах Восточной Европы пока что выглядят скромнее, отмечает издание. В таком пересчёте оборонный бюджет Германии в четыре раза превышает польский. Но на фоне выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности возникшие в Восточной Европе тенденции внушают тревогу. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не раз предупреждал о «большой угрозе военной конфронтации», ведь Россия, конечно же, тоже вооружается.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).