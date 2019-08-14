Bloomberg: усиление подводного флота США откладывается из-за бракованных деталей

Обновление американской субмарины класса «Вирджиния» пришлось отложить после выявления дефекта сварных швов в трёх из четырёх ракетных пусковых установок. Эта проблема добавит давление на ВМС США, от которых требуют увеличить боевую мощь субмарин, чтобы «противостоять растущей смертоносности российского и китайского флота», пишет Bloomberg.

Обновление американского подводного флота пришлось отложить как минимум на семь месяцев из-за дефекта сварных швов в ракетных пусковых установках, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление командования ВМС США. В качестве ещё одной причины срыва сроков в документе указывается то, что тестирование оборудования «производилось без надлежащего контроля».

По словам издания, в результате этой задержки тормозятся планы по увеличению огневой мощи новой версии подводной лодки класса «Вирджиния», которая должна быть оснащена дополнительными четырьмя пусковыми установками большого диаметра. Каждый из этих комплексов может вмещать семь крылатых ракет «Томагавк», благодаря чему их количество на субмарине увеличится с 37 до 65.

От ВМС США всё настойчивее требуют усилить подводные лодки, чтобы «противостоять растущей смертоносности российского и китайского флота». Такие помехи, как проблемы со сваркой, создают дополнительное давление на американское командование и его подрядчиков, которые работают над тем, чтобы ускорить производство следующего поколения подлодки класса «Вирджиния» — Block V, и параллельно с этим начинают создавать новые субмарины класса «Колумбия», отмечает Bloomberg.

Компания BWX Technologies, в продукции которой обнаружился брак, должна была доставить три из четырёх пусковых установок корпорации General Dynamics, непосредственно занимающейся строительством Block V. Производство оставшейся установки поручили британской фирме BAE Systems, поясняет издание.

General Dynamics планировала получить пусковые установки от BWX в октябре, январе и апреле текущего года. Но в связи с выявленной проблемой сроки сдвинулись на май, июнь и июль 2020-го, обращает внимание Bloomberg.

Обнаруженные дефекты сварных швов совпадают с теми, которые BWX допустила в прошлом году на пусковых установках, предназначенных для субмарин класса «Колумбия». Во время недавней беседы с аналитиками глава компании Рекс Джеведен признался, работа над устранением этой неисправности всё ещё продолжается, подчёркивает издание.

Судостроительная база в Америке «значительно сократилась» по сравнению с 1980-ми. При этом её ждёт ещё больший запрос на поставку компонентов, которые будут использоваться при производстве новых субмарин, отмечает представительница Счётной палаты США Шелби Оакли.

По её словам, судостроители планируют «увеличить набор и подготовку квалифицированных рабочих». Вместе с тем они «должны обеспечить, чтобы их поставщики, которые столкнутся с похожими проблемами, могли производить и поставлять высококачественные компоненты», передаёт Bloomberg.