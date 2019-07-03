WE: мировое сообщество подводников будет скорбеть по погибшим российским морякам

Гибель 14 моряков на борту глубоководного исследовательского аппарата ВМФ РФ даёт повод для скорби подводникам всего мира, считает обозреватель The Washington Examiner Том Роган. По его словам, в этом «элитном морском сообществе» существует особая связь, как между союзниками, так и между противниками.
Подводники всего мира выражают скорбь по поводу гибели 14 российских коллег, погибших накануне около «цитадели Северного флота» Мурманска. По-видимому, причиной их смерти стало отравление токсичными испарениями, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.
По его словам, международное сообщество подводников — это особое сообщество. С давних пор эти высококлассные моряки и отважные командиры субмарин прекрасно знают об их «общей уязвимости».
«Когда действуешь глубоко на дне океанов, невозможно воспринимать выживание как данность. Если член экипажа совершает ошибку, то это становится огромной проблемой для всех. Если оборудование даёт сбой, то это становится огромной проблемой для всех. Если происходит столкновение и повреждение корпуса или возникает пожар, то это становится огромной проблемой для всех. Если вас обнаруживают военные другой страны, то миссии и жизни экипажа грозит прямая опасность», — поясняет публицист.
Экипажам подобных субмарин приходится прослушивать и разрывать коммуникационные кабели или подходить на очень близкое расстояние к вражеским объектам для сбора критически важной разведывательной информации. Именно это делает российских и американских подводников «элитой среди элит», подчёркивает Роган.
Но огромное давление (в буквальном и переносном смысле), сложность задач и оборудования означают, что риск — это ключевой элемент подводных операций. Все подводники понимают, что, покинув порт, они могут больше не вернуться. Они знают, что их тела могут навсегда остаться на морском дне, вдали от их семей, обращает внимание автор статьи.
«Именно поэтому существует особая связь между всеми подводниками, союзниками или противниками. По этим 14 россиянам будет скорбеть (всё сообщество. — ИноТВ)», — заключает Том Роган.
В Кремле считают абсолютно нормальным, что не вся информация о ЧП с подводниками в Баренцевом море разглашается, это соответствует закону о гостайне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков, комментируя в разговоре с RT анализ транзакций с биткоин-кошелька, созданного для сбора средств на избирательную кампанию Алексея Навального, заявил, что, возможно, речь может идти об использование так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран идёт на сокращение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ради спасения данной сделки.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
ЦБ от имени банка «Открытие», перешедшего в 2017 году под контроль Банка России в рамках санации, подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам кредитной организации, следует из картотеки арбитражных дел.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Канады Кристины Фриланд о том, что страна выделит $45 млн на помощь Украине.
Главный редактор Агентства федеральных расследований, журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Алексея Навального (копия документа есть у RT).
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области, где наблюдается сложная паводковая обстановка, пока превышает критическую отметку более чем на полметра. Об этом сообщает администрация Тулуна.