WE: мировое сообщество подводников будет скорбеть по погибшим российским морякам

Гибель 14 моряков на борту глубоководного исследовательского аппарата ВМФ РФ даёт повод для скорби подводникам всего мира, считает обозреватель The Washington Examiner Том Роган. По его словам, в этом «элитном морском сообществе» существует особая связь, как между союзниками, так и между противниками.

Подводники всего мира выражают скорбь по поводу гибели 14 российских коллег, погибших накануне около «цитадели Северного флота» Мурманска. По-видимому, причиной их смерти стало отравление токсичными испарениями, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган.

По его словам, международное сообщество подводников — это особое сообщество. С давних пор эти высококлассные моряки и отважные командиры субмарин прекрасно знают об их «общей уязвимости».

«Когда действуешь глубоко на дне океанов, невозможно воспринимать выживание как данность. Если член экипажа совершает ошибку, то это становится огромной проблемой для всех. Если оборудование даёт сбой, то это становится огромной проблемой для всех. Если происходит столкновение и повреждение корпуса или возникает пожар, то это становится огромной проблемой для всех. Если вас обнаруживают военные другой страны, то миссии и жизни экипажа грозит прямая опасность», — поясняет публицист.

Экипажам подобных субмарин приходится прослушивать и разрывать коммуникационные кабели или подходить на очень близкое расстояние к вражеским объектам для сбора критически важной разведывательной информации. Именно это делает российских и американских подводников «элитой среди элит», подчёркивает Роган.

Но огромное давление (в буквальном и переносном смысле), сложность задач и оборудования означают, что риск — это ключевой элемент подводных операций. Все подводники понимают, что, покинув порт, они могут больше не вернуться. Они знают, что их тела могут навсегда остаться на морском дне, вдали от их семей, обращает внимание автор статьи.

«Именно поэтому существует особая связь между всеми подводниками, союзниками или противниками. По этим 14 россиянам будет скорбеть (всё сообщество. — ИноТВ)», — заключает Том Роган.