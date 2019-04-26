Stern: Россия обзавелась «подводным шпионом», способным одним махом уничтожить авианосную группу США

Россия спустила на воду «подводного гиганта», главное предназначение которого — это проведение особых миссий в условиях полной секретности, сообщает Stern. При этом самая большая в мире подлодка «Белгород» способна взять на борт маленькие субмарины и подводные дроны, а также сразу шесть новых российских «торпед Судного дня», отмечает немецкое издание.

Россия спустила на воду «подводного гиганта», сообщает немецкий журнал Stern.

Речь идёт о самой большой в мире подводной лодке «Белгород», которая достигает в длину 184 м, уточняет автор статьи Гернот Крампер.

«Белгород», однако, не просто крупнее других субмарин, подчёркивает журналист Stern. Это подводная лодка «превосходного класса», которая создана для проведения особых подводных миссий в условиях полной секретности — другими словами, «для шпионажа».

«Белгород», продолжает Гернот Крампер, это в первую очередь подлодка-носитель, которая способна взять на борт маленькие субмарины и подводные дроны, а также сразу шесть новых российских «торпед Судного дня».

Именно они, отмечает автор статьи, «вызывают особенное беспокойство».

«Торпеда «Посейдон» — это классическое оружие Судного дня. Каждая торпеда оснащена термоядерной боеголовкой мощностью две мегатонны. Подводный взрыв подобного оружия способен одним махом полностью уничтожить целую авианосную группу США. Впрочем, самые страшные последствия от его применения будут, если торпеду используют против мирного населения. Взрыв в океане перед восточным побережьем Соединённых Штатов вызовет мегацунами, волна которой накроет весь прибрежный регион», — предупреждает журналист немецкого издания.

Гернот Крампер также заостряет внимание на том, что благодаря ядерному двигателю дальность действия «Посейдона» практически не ограничена. Под водой же торпеда и вовсе передвигается со скоростью около 200 км/ч.

«Чтобы сделать это возможным, русские, похоже, решили проблему суперкавитации для сравнительно крупного корпуса «Посейдона». Суперкавитация означает, что вокруг торпеды создаётся защитная воздушная оболочка, благодаря чему резко снижается трение между её телом и водой. Это было бы следующим шагом в создании подлодки, которая по скорости намного бы превосходила все известные на сегодняшний день субмарины и надводные корабли. А держава, которой это удастся, будет повелевать подводным миром», — констатирует автор статьи.