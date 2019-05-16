N-TV: самая современная подлодка Германии наткнулась на норвежское дно

Немецкая подводная лодка случайно соприкоснулась с морским дном после выхода из норвежского порта, сообщается на сайте телеканала N-TV. Ранее в ВМФ Германии подчёркивали, что U-36 — самая современная субмарина флота. Теперь её впервые предстоит обследовать, чтобы оценить масштабы повреждений.

Подводная лодка U-36 считается самой современной моделью на службе немецкого военно-морского флота, сообщается на сайте телеканала N-TV. Однако теперь она впервые будет обследована — в связи с инцидентом в норвежских водах: немецкая подводная лодка по случайности коснулась дна.

Как отмечается в статье, после выхода из норвежского порта Хоконсверн произошло соприкосновение немецкой подводной лодки U-36 с подводным грунтом. Согласно заявлению официального представителя ВМФ Германии, руль направления субмарины слегка соприкоснулся с морским дном.

Точные масштабы ущерба пока лишь предстоит оценить, в том числе при помощи цветных снимков, поясняет N-TV. Работы могут продлиться до пятницы. Другой официальный представитель военно-морского флота сообщил немецким СМИ, что подводная лодка способна перемещаться собственными силами и совершать все необходимые манёвры. Как сообщают военные, никто не пострадал.

U-36 относится к единственной эскадре подводных лодок Германии. Она базируется в районе Экернфёрде в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и насчитывает шесть субмарин, рассказывает немецкий телеканал. По информации от ВМФ Германии, в конце января U-36 на четыре месяца отправилась в плавание в направлении Норвегии.

Подводная лодка должна была принимать участие в международных учениях. Кроме того, планировалось проведение проверки для начинающих командиров, в том числе стрельба торпедами. В сообщении для прессы военно-морской флот Германии с гордостью заявлял о том, что U-36 — самая современная подводная лодка немецкого флота, подчёркивает N-TV.