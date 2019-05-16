N-TV: самая современная подлодка Германии наткнулась на норвежское дно

Немецкая подводная лодка случайно соприкоснулась с морским дном после выхода из норвежского порта, сообщается на сайте телеканала N-TV. Ранее в ВМФ Германии подчёркивали, что U-36 — самая современная субмарина флота. Теперь её впервые предстоит обследовать, чтобы оценить масштабы повреждений.
Подводная лодка U-36 считается самой современной моделью на службе немецкого военно-морского флота, сообщается на сайте телеканала N-TV. Однако теперь она впервые будет обследована — в связи с инцидентом в норвежских водах: немецкая подводная лодка по случайности коснулась дна.
Как отмечается в статье, после выхода из норвежского порта Хоконсверн произошло соприкосновение немецкой подводной лодки U-36 с подводным грунтом. Согласно заявлению официального представителя ВМФ Германии, руль направления субмарины слегка соприкоснулся с морским дном.
Точные масштабы ущерба пока лишь предстоит оценить, в том числе при помощи цветных снимков, поясняет N-TV. Работы могут продлиться до пятницы. Другой официальный представитель военно-морского флота сообщил немецким СМИ, что подводная лодка способна перемещаться собственными силами и совершать все необходимые манёвры. Как сообщают военные, никто не пострадал.
U-36 относится к единственной эскадре подводных лодок Германии. Она базируется в районе Экернфёрде в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и насчитывает шесть субмарин, рассказывает немецкий телеканал. По информации от ВМФ Германии, в конце января U-36 на четыре месяца отправилась в плавание в направлении Норвегии.
Подводная лодка должна была принимать участие в международных учениях. Кроме того, планировалось проведение проверки для начинающих командиров, в том числе стрельба торпедами. В сообщении для прессы военно-морской флот Германии с гордостью заявлял о том, что U-36 — самая современная подводная лодка немецкого флота, подчёркивает N-TV.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.