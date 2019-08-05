Daily Telegraph: «сверхтихие» подлодки Москвы встревожили Лондон

В Министерстве обороны Соединённого Королевства опасаются, что российские субмарины проекта 636.3 «Варшавянка» могут «незаметно действовать» в британских территориальных водах, пишет Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники. Собеседники издания предполагают, что эти подводные лодки следят за перемещением Королевских ВМС и прослушивают находящиеся на морском дне телекоммуникационные кабели.

В Соединённом Королевстве опасаются, что в его территориальных водах «незаметно» действует новый вид «сверхтихих» российских подводных лодок. Об этом The Daily Telegraph рассказали источники в Министерстве обороны.

Как поясняет издание, речь идёт о субмаринах проекта 636.3 «Варшавянка». ВМФ России уже имеет на вооружении шесть подлодок этого типа и планирует ввести в строй аналогичное количество до конца текущего года.

В Лондоне считают, что эти российские подводные лодки «угрожают безопасности» Великобритании. Они якобы «скрытно» следят за перемещением британского флота в Северной Атлантике и прослушивают проложенные по морскому дну кабели.

По словам издания, авианосец «Королева Елизавета» и британские подлодки, оснащённые ядерным оружием, могут оказаться уязвимы перед российскими субмаринами. Ведь последние обладают технологией малозаметности, увеличенной боевой дальностью и способностью наносить удар по надводным, подводным и наземным целям.

«Первому морскому лорду необходимо дать бой под водой. Мы должны стать лучше в том, что мы делаем», — заявил The Daily Telegraph высокопоставленный военный чиновник. Он добавил, что за последние 15-20 лет Россия значительно увеличила траты на исследование и разработку «сверхтихих» субмарин и теперь «извлекает из этого выгоду».

В течение последних месяцев по меньшей мере одна малошумная и очень манёвренная подлодка проекта 636.3 приближалась к европейским берегам. Она проверяла, насколько легко удаётся отслеживать её перемещение, утверждает The Daily Telegraph.

По мнению издания, эта «угроза» напоминает сюжет фильма 1990 года «Охота за «Красным октябрём». В нём рассказывается о новейшей и самой современной российской подлодке, которая, как опасаются герои картины, может нанести удар по Америке.

Предупреждение об активности российских подлодок прозвучало на фоне назначения новым главой Королевских военно-морских сил Тони Радакина. В своей недавней статье адмирал пообещал обновить флот и сделать больше, чтобы ответить на вызов современного «меняющегося мира, где больше конкуренции и выше риск межгосударственного конфликта», обращает внимание The Daily Telegraph.