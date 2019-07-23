Libération: погибшую полвека назад французскую подлодку опознали по трём буквам

На дне Средиземного моря поисковики обнаружили французскую подводную лодку «Минерва», которая затонула в 1958 году. Все эти годы родственники погибших моряков добивались проведения новой поисковой операции, ведь прошлая длилась два года и окончилась ничем, пишет Libération. Но при современных технологиях на поиски понадобилось всего несколько дней.
Больше 50 лет назад французская подлодка «Минерва» подала последний сигнал, и вот теперь её наконец нашли, пишет Libération. Она лежит в 45 км от побережья города Тулон на глубине 2,2 км. В момент аварии на борту были 52 человека.
Нашли подлодку всего за несколько дней, но добивались этих поисков полвека. Ещё генерал де Голль в своё время отказывался пускаться на её поиски, отмечая, что на борту были добровольцы, которые заранее согласились, что идут на жертву. Впрочем, в те годы катастрофы с подлодками на самом деле происходили часто.
В день гибели «Минервы» погода стояла плохая. По словам экспертов, одной из версий произошедшего является то, что во время всплытия в воздушную трубу могла попасть вода — и от этого пошла цепная реакция. С другой стороны, это могла быть неисправность руля. А затем случился взрыв, который зафиксировала наземная лаборатория.
Поиски подлодки после происшествия длились два года, но закончились без результата. Впрочем, семьи погибших подводников до сих пор пытались узнать, где лежат останки «Минервы», называя её «коллективной могилой».
Теперь же власть сменилась, и Эммануэль Макрон согласился снять гриф секретности с документов по той аварии. К тому же в 2017 году произошёл взрыв на аргентинской подлодке, которую нашли довольно быстро, благодаря современным технологиям. В тех поисках участвовала американская компания, и её привлекли и к поискам «Минервы».
В итоге французскую подлодку нашли и опознали по трём первым буквам, написанным на корпусе, отмечает Libération.
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