T-Online: «опасная находка» в Кремле не отвлекла Путина от дел

В Московском Кремле обнаружили и обезвредили немецкую авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, пишет T-Online. Как заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, в 1941—1942 годах символ Москвы неоднократно становился целью авиаударов ВВС нацистской Германии.
В ходе строительных работ в Московском Кремле была обнаружена неразорвавшаяся немецкая авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, пишет T-Online.
О столь опасной находке сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Он также напомнил, что в 1941—1942 годах символ Москвы неоднократно становился целью авиаударов ВВС нацистской Германии.
Как отмечает немецкий новостной портал, авиационную бомбу обезвредили прибывшие на место происшествия сапёры.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что инцидент с обнаружением немецкой авиабомбы времён Великой Отечественной войны на территории Кремля не повлиял на рабочий график Владимира Путина.
Сам же Московский Кремль, уточняет немецкий новостной портал T-Online, уже давно включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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