T-Online: «опасная находка» в Кремле не отвлекла Путина от дел

12:30 Google не стал удалять ролик с оскорблением герба России Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, который оскорбляет государственные символы России — флаг и герб.

12:25 Медведев назвал сумасшествием победу Рублёва над Федерером Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

12:19 В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.

12:05 Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди. Об этом сообщает ТАСС.

12:05 Нурмагомедов считает, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.

11:59 Умер композитор Роман Леденёв В Москве в возрасте 88 лет умер народный артист России, композитор Роман Леденёв. Об этом сообщает пресс-служба российского Союза кинематографистов.

11:52 Омбудсмен прокомментировал задержание в Москве женщины из-за лекарства Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.

11:52 СМИ: Футболист «Реала» Азар купил в Мадриде особняк за £10 млн Новичок мадридского «Реала» полузащитник Эден Азар приобрёл особняк стоимостью £10 млн в элитном районе столицы Испании.

11:43 «Жёлтый» уровень метеоопасности объявлен в Москве на 16 августа Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в пятницу, 16 августа.

11:40 Тарасов рассказал о фото, на котором он «целится» в генерального директора «Локомотива» Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему на фотографии, сделанной на встрече с болельщиками, он как будто целится в генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

11:37 Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.

11:24 Экс-футболист «Локомотива» Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах.

11:20 От перелёта в Крым отказались 154 пассажира аварийно севшего А321 Более 150 человек, которые находились на борту самолёта «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Симферополь. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров.

11:15 Супруга Гафта рассказала о самочувствии госпитализированного актёра Актёр Валентин Гафт по-прежнему находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное, сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

11:03 В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум» Российский Минздрав проведёт проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.

11:01 «Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями Советов» Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча седьмого тура национального первенства с самарскими «Крыльями Советов».

10:53 В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском В Красноярском крае из больницы выписали всех гражданских лиц, которые пострадали в результате взрывов на военном складе под Ачинском. В военном госпитале остаются пятеро военнослужащих, сообщили в минздраве региона.

10:47 СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако» Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1.

10:36 Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.

10:35 Главный тренер «Браги»: у нас будет время подумать о «Спартаке» Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал предстоящий матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы со «Спартаком».

10:27 Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов, сообщает газета «Ведомости».

10:20 СМИ: Казань является кандидатом на матч за Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, на которой стороны обсудили возможность проведения матча за Суперкубок УЕФА в Казани.

10:13 Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

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09:37 Генконсульство России предупредило о новых протестах в Гонконге Генконсульство России в Гонконге предупредило россиян о готовящихся новых протестах в городе с 16 по 18 августа и рекомендовало избегать мест массовых скоплений людей.

09:36 СМИ: «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Натхо Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в приобретении бывшего полузащитника московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибраса Натхо.

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09:04 Опубликовано видео с реакцией Рублёва на победу над Федерером Опубликовано видео, на котором россиянин Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций после победы над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

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08:53 Теннисист Рублёв: надеюсь, однажды трибуны будут поддерживать меня так, как Федерера Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

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07:29 WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп высказывал идею о покупке крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании, — Гренландии.

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06:41 В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

06:27 Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые на импортируемые из Китая товары, дают эффект.