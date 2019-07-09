Die Welt: миф советской пропаганды — британские историки нашли свидетельства иной версии сражения под Прохоровкой

Ещё в середине 90-х к юго-западу от деревни Прохоровка возвели памятник в честь триумфа Красной армии в якобы крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны, пишет Die Welt. По идее, его стоило бы немедленно снести, поскольку никакой победы советских войск и вообще никакой ожесточённой танковый битвы там и в помине не было, утверждает немецкое издание, ссылаясь на документы недавнего исследования британских учёных.

Ещё в ельцинскую эпоху к юго-западу от деревни Прохоровка возвели памятник в честь триумфа Красной армии в «крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны». По идее, его стоило бы немедленно снести, поскольку никакой победы советских войск и вообще никакой ожесточённой танковой битвы там и в помине не было, пишет немецкая газета Die Welt.

Об этом свидетельствуют недавно опубликованные результаты британского исследования, в основе которого лежат «без сомнения подлинные фотоснимки», сообщает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.

На самом деле, по словам журналиста Die Welt, имела место якобы лишь «самоубийственная атака», в которую в районе Прохоровки были брошены в общей сложности более 200 танков советского 29-го танкового корпуса.

«Миф» же о сражении под Прохоровкой развенчал британский историк Бен Уитли. Он, собственно, и обнаружил в Национальном архиве в городе Колледж-Парк штата Мэриленд снимки, которые с «максимальной точностью подтверждают катастрофическое поражение Красной армии».

Согласно версии российской стороны, в сражении участвовали 850 советских и 800 немецких танков. При этом, как утверждала «советская пропаганда», были уничтожены 400 боевых машин вермахта, напоминает Келлерхофф.

«В действительности 186 немецких танков сражались против 672 советских. К концу дня потери Красной армии составили около 235 танков, а вермахта — всего пять, причём всё это случилось на каких-то нескольких квадратных километрах», — подчёркивает автор статьи.

Главным местом сражения стало крутое поле к западу от высоты 252,2, уточняет журналист немецкого издания. Когда утром 12 июля 1943 года советские танки «словно стальная лавина» сошли с этой высоты, они натолкнулись на ров глубиной 4,5 м. Искусственное препятствие было отмечено на картах командира Павла Ротмистрова, но он, по всей видимости, это проигнорировал, полагает Келлерхофф.

«В любом случае его танки столпились перед узким мостом — и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС, которые расположились по другую сторону рва», — отмечает автор статьи.

Для полноты картины журналист Die Welt приводит выдержки из мемуаров сына рейхсминистра иностранных дел нацистской Германии Рудольфа фон Риббентропа, который участвовал в танковой битве под Прохоровкой.

«Это был ад из огня, дыма, горящих Т-34, убитых и раненых», — цитирует фон Риббентропа Келлерхофф.

В частности, в ходе обстрела четыре тяжелых танка «Тигр» под командованием некоего Витманна якобы в одиночку уничтожили около 55 советских танков, пишет журналист немецкого издания.

«После битвы поле к востоку от рва было похоже на танковое кладбище», — добавляет автор статьи.

Судя по всему, рассуждает Келлерхофф, немецкое командование попросту не поверило отчётам офицеров-фронтовиков об их успехе и поэтому направило в район сражения самолёты-разведчики. Именно их снимки обнаружил и проанализировал британский историк Бен Уитли.

«На них — только между противотанковым рвом и высотой 252,2 — видны более сотни уничтоженных средних танков Т-34 и лёгких Т-70, а также штурмовые орудия советского 29-го танкового корпуса. Чуть дальше, к северо-западу, Уитли смог распознать те самые 55 советских танков, уничтоженных четырьмя «Тиграми» Витманна: 32 Т-34, 12 Т-70 и 11 британских «Чериллей», — перечисляет журналист немецкой газеты Die Welt.