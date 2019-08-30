Крым, Донбасс, ЕС, НАТО: новый глава МИД Украины назвал главные приоритеты Киева

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал приоритеты страны во внешней политике: это восстановление мира на Востоке и «деоккупация и возвращение Крыма». Однако, как пишут «Вести», глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киеву не стоит слишком надеяться на западных политиков, поскольку они «потянулись в Москву с визитами и не чураются пожать руку Путину».
Новый глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о приоритетах страны во внешней политике. Как пишут «Вести», в своём выступлении в Верховной раде он назвал главными задачами восстановление мира на Востоке и «деоккупацию и возвращение Крыма»*.
«Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромышленного производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность — это то, что крадёт у нас война», — подчеркнул министр.
«Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом, остаются без изменений. Это ЕС и НАТО. Тут всё понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения», — отметил он.
Пристайко считает, что Украина может использовать опыт и финансовые ресурсы этих организаций.
В то же время он убеждён, что не стоит слишком надеяться на западных политиков. Министр обращает внимание на то, что Украине стоило бы поучиться у европейцев соблюдать свои интересы.
«Мы же видим, как всё сложнее даётся Европе каждое следующее обновление санкций против России, как «Северный поток — 2» постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами и не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним», — заметил Вадим Пристайко.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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