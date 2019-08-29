NTD: ВОЗ бьёт тревогу — заболеваемость корью стремительно растёт, Украина в тройке лидеров

ВОЗ объявила, что число заболевших корью за первые семь месяцев этого года втрое превысило прошлогодние показатели и достигло максимума за последние 13 лет. При этом Украина занимает третье место в мире по числу заразившихся этой болезнью. Кроме того, в прошлом году корь вернулась в четыре европейские страны: Албанию, Чехию, Грецию и Великобританию. По мнению экспертов, это связано с отказами от вакцинации, передаёт NTD.
Во всём мире стали чаще болеть корью. ВОЗ сообщает о 365 тысячах случаев заболевания в этом году.
КЕЙТ О’БРАЙЕН, сотрудница ВОЗ:Это число относится к случаям, зарегистрированным до августа. Это самый высокий показатель с 2006 года, и год ещё не закончился. И это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года!
Больше всего заболевших, более 155 тысяч человек — среди жителей ДР Конго. Следом идут мадагаскарцы — 127 тысяч случаев, а потом украинцы — более 54 тысяч заболевших.
Небольшое снижение уровня заболеваемости наблюдается только в Южной и Северной Америке. Кроме того, в прошлом году корь вернулась в четыре страны: Албанию, Чехию, Грецию и Великобританию.
КЕЙТ О’БРАЙЕН: Есть страны с низким охватом вакцинацией, что способствует вспышкам кори. Но также есть страны с очень высоким охватом вакцинацией, однако вспышки там тоже случаются. И причина в том, что даже в таких условиях могут быть небольшие сообщества людей, где охват вакцинацией низкий — его недостаточно для предотвращения вспышки.
По данным ВОЗ, в 2017 году от кори умерло 109 тысяч человек, более 90 тысяч из них — дети в возрасте до пяти лет. Сведения за прошлый год станут известны только в ноябре.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Оно сопровождается высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, кожной сыпью и общей интоксикацией. Лекарств от кори нет, применяется симптоматическое лечение.
В 1963 году была создана вакцина от этого заболевания. ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию двумя дозами. Считается, что действия прививки хватает на много лет.
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