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112: Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Ангелой Меркель. Как сообщает «112 Украина», стороны договорились о встрече в нормандском формате, которая должна состояться уже в ближайшее время.
112: Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента. 

Канал отмечает, что Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате уже в ближайшее время. Также известно, что уже 2 сентября состоится подготовительная встреча дипломатических советников глав государств. 
 
«Главы государств обсудили результаты саммита «Группы семи» в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ относительно невозможности возвращения России в «семёрку» в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма*. Владимир Зеленский проинформировал о безопасности ситуации на востоке Украины, в частности, о выполнении украинской стороной договорённостей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
 
 
 
 
 
 
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112 Украина Украина Европа
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