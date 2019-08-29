112: Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Ангелой Меркель. Как сообщает «112 Украина», стороны договорились о встрече в нормандском формате, которая должна состояться уже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Канал отмечает, что Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате уже в ближайшее время. Также известно, что уже 2 сентября состоится подготовительная встреча дипломатических советников глав государств.

«Главы государств обсудили результаты саммита «Группы семи» в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ относительно невозможности возвращения России в «семёрку» в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма*. Владимир Зеленский проинформировал о безопасности ситуации на востоке Украины, в частности, о выполнении украинской стороной договорённостей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.