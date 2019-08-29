112: Зеленский и Меркель договорились о встрече в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.
Футболист «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг перейдёт на правах аренды в итальянскую «Рому».
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введённые в отношении Белоруссии санкции.
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе минувшей ночью, заявили в самопровозглашённой ДНР.
В преддверии жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов в санкт-петербургском «Зените» оценили попадание команды в первую корзину.
На конгрессе Международной федерации баскетбола (FIBA) в Пекине был избран новый президент организации.
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой энергетического концерна PGNiG.
Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что будет бесплатно выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска вместе с бывшим партнёром по национальной команде Романом Павлюченко.
В пресс-службе Филиппа Киркорова прокомментировали появившееся в сети видео, на котором артист говорит, что не будет репетировать номер без камер, а также обещает не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания. Инцидент произошёл на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании Сергея Михеева.
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
Футболист «Зенита» Юрий Жирков отметил 36-й день рождения на военном полигоне.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку террористических актов в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
Центральную часть набережной имени Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для прогулок из-за повышения уровня воды в Амуре.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу национальной команды над испанцами (74:55) в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
Российский актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России.
Помощники членов конгресса США посетили Совет Федерации, для них была проведена экскурсия, сообщает Интерфакс.
Футболист «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в итальянскую «Сампдорию».
С начала лета по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
36-летняя американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин.
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.
Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран Европейского союза в Хельсинки.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что английские клубы будут доминировать в Лиге чемпионов сезона-2019/20.
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о поведении мужа в быту.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят воспользовался паузой в календаре «Формулы-1», чтобы провести время с семьёй и новорождённой дочкой.
Новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу.
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн считает, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) довольно часто бывают случаи проявления расизма.
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
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На открытии торгов в четверг, 29 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Агенты российского форварда Антона Бурдасова не сумели договориться с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о контракте для своего клиента.
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по делу об обстреле мирных жителей в Донбассе.
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
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Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Германии.
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Новые переговоры испанской «Барселоны» и французского ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара закончились неудачно.
Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до восьми.
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.