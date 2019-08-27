«СТРАНА» подвела итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского

В день своей инаугурации Владимир Зеленский казался украинцам самым многообещающим президентом, поскольку он пришёл в закрытый мир украинской политики откуда-то со стороны и не был замечен в скандалах и коррупции. Издание «СТРАНА» подвело итоги первых ста дней президентства Зеленского и выяснило, чего он добился и чего стоит ожидать дальше.

27 августа исполняется сто дней президентству Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», в тот день он казался самым многообещающим президентом, поскольку он ворвался в закрытый мир украинской политики откуда-то со стороны и не был замечен в скандалах и коррупции. Спустя два месяца украинцы поставили свою оценку первым президентским шагам Зеленского: на выборах в парламент его партия взяла исторически рекордный процент голосов и теперь может сформировать монобольшинство.

По мнению журналистов украинского издания, это и является главным итогом первых ста дней президентства Владимира Зеленского. Однако, как пишет издание, есть и другие менее очевидные результаты.

Мир в Донбассе ближе не стал

И до, и после выборов президент несколько раз обещал «просто перестать стрелять», однако этого так не произошло. В активе Зеленского — начало отвода войск в Станице Луганской, также готовится новый обмен пленными, но при этом главный процесс, который может принести мир в Донбасс, — политическое урегулирование — стоит на месте.

Коррупция



Вторым по значимости обещанием Зеленского являлась борьба с коррупцией. Правда, на все вопросы «а где же эта борьба?» команда Зеленского пока отвечает, что ещё нет достаточных полномочий. Скептики говорят, что никакой борьбы с коррупцией не будет, а просто новые люди возглавят старые схемы, однако ясность наступит только после формирования нового кабмина.

«Зеленская оттепель»

Как отмечает издание, при Зеленском наметился позитивный сдвиг по сворачиванию репрессивной машины, развернувшейся при Порошенко. Суды начали отменять содержание под стражей для ряда фигурантов громких политических дел, переводя их на домашний арест или вообще отпуская под личное обязательство. Однако осталось и явное манипулирование правосудием по громким политическим делам: журналиста Кирилла Вышинского не выпускают из СИЗО даже под домашний арест.

Улица по-прежнему у националистов

Несмотря на то что Зеленский получил поддержку более чем 70% населения, он за первые сто дней так и не начал работу по прекращению уличного беспредела радикалов, которых расплодили спецслужбы Порошенко. Притом что СБУ уже находится под контролем человека Зеленского Баканова.

Дела против Порошенко

В актив первых ста дней работы Зеленского издание также относит заведение уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Однако пока обвинений экс-президенту не предъявлялось, его процессуальный статус — «свидетель». Тем не менее его допросы широко освещаются в СМИ и комментируются в Госбюро расследований. А вот приведёт ли это к заключению в тюрьму Порошенко и представителей его ближайшего окружения, будет видно позднее.