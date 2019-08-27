Главред: США ждут, когда Зеленский начнёт выполнять свои обещания

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты ждут, когда президент Владимир Зеленский выполнит свои обещания, которые он озвучивал во время предвыборной кампании. Как передаёт «Главред», речь идёт об обещании продолжить реформы и деолигархизацию, бороться с коррупцией, а также следовать по пути сближения с Евросоюзом и НАТО.

Соединённые Штаты Америки ждут, когда президент Владимир Зеленский выполнит свои обещания, которые он озвучивал во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас во время формирования нового правительства. Как пишет «Главред», об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, речь идёт об обещании продолжить реформы и деолигархизацию, бороться с коррупцией, а также следовать по пути сближения с Евросоюзом и НАТО.

«Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем», — заявил дипломат.

В то же время Волкер отметил, что Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент ещё даже не начал работу.

«Думаю, это произойдёт уже в ближайшие недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко сотрудничать с новой командой по поводу выполнения всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в сфере двустороннего сотрудничества», — добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа также сообщил, что Киев и Вашингтон пока не определили дату визита Зеленского в США.

«Обоих президентов ожидают в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там и побеседовать, но мы всё ещё работаем над датами визита в Белый дом», — констатировал дипломат.