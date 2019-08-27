Главред: США ждут, когда Зеленский начнёт выполнять свои обещания

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«Русские крайне недовольны»: CNN о поручении Путина дать «симметричный ответ» на ракетные испытания в США CNN
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El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики El Periódico
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Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость Independent
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WT: США могут приобщиться к гренландской «пещере Аладдина» и без неуклюжих предложений Трампа Washington Times
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Daily Express: в NASA решили заранее подготовиться к встрече с «богом хаоса» Daily Express
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Le Figaro: «новый пират Карибского моря» — Пекин расширяет своё влияние в регионе под носом у США Le Figaro
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«Япония сбросила на США ядерную бомбу»: The Times рассказала о вопиющих ошибках в индийских учебниках Times
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Guardian: сирийские правительственные войска захватили ключевой город провинции Идлиб Guardian
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Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что намерен заключить контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
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Минфин и ЦБ представят новую модель формирования пенсионных накоплений
Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.
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Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
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В Минприроды заявили о нехватке лесничих в России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о нехватке лесничих в стране.
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Александрова прокомментировала победу над Стосур на старте US Open
Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над австралийкой Самантой Стосур в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
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«Ростех» показал на МАКС-2019 новый боевой вертолёт Ми-24П
Госкорпорация «Ростех» представила на авиасалоне МАКС-2019 модернизированный боевой вертолёт Ми-24П-1М с современной системой обороны и новой системой электроснабжения.
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СМИ сообщили о намерении Зеленского назначить премьером Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя главы своего офиса — Алексея Гончарука.
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Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе перенесли на 30 августа
Кировский районный суд Уфы перенёс заседание по делу об изнасиловании девушки-дознавателя по ходатайству потерпевшей стороны на 30 августа.
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СБР обсудил со спортсменами проблемы логистики, экипировки и тренировочных сборов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что на встрече со спортсменами были обсуждены волнующие их организационные вопросы.
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Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд. Об этом он заявил на церемонии открытия Международного авиакосмического салона — 2019.
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Два хирурга в Нижнем Тагиле решили забрать заявления об увольнении
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.
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В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Художественный руководитель «Ленкома» народный артист СССР Марк Захаров идёт на поправку и намерен вскоре посетить театр.
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Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны страны Флоранс Парли через несколько дней посетят с официальным визитом Москву.
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Куратор арт-квартала «Таврида народная» подвела итоги фестиваля
Куратор арт-квартала «Таврида народная» Алёна Минулина в беседе с «Известиями» подвела итоги фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму.
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Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца
Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
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Шарапова высказалась о возможном приезде в Россию
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, планирует ли она в обозримом будущем выступить на родине.
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Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре. Об этом сообщает турецкое телевидение, информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.
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Спикер Рады оценил первые 100 дней президентства Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине.
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Драчёв заявил, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что переговоры со спортсменами о подписании новых контрактов с организацией прошли успешно.
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Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
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Легенда МЮ Кантона стал обладателем награды президента УЕФА
Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года.
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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Гамула: возможно, сила Комличенко в том, что он играет в слабом чемпионате
Тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном. По мнению специалиста, его коллега Черчесов сделал выбор в пользу форварда клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко из соображений лучшего изучения игровых качеств футболиста.
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Болтон прибыл в Киев
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на Украине.
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Гамула: надо быть полным идиотом, чтобы осознанно отказываться от Чалова
Тренер «Ростова» Игорь Гамула объяснил, почему Станислав Черчесов решил не вызывать форварда ЦСКА Фёдора Чалова в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. По мнению специалиста, наставник национального коллектива принял правильное решение, отправив форварда в молодёжную команду.
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В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.
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Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
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Медведева назвала свою новую произвольную программу — программой мечты
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями о своей произвольной программе «Мемуары гейши», с которой она будет выступать в сезоне-2019/20.
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В Верховной раде прошли следственные действия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
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Глава ОКР заверил, что на ОИ-2020 все российские легкоатлеты будут выступать под флагом России
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заверил, что все российские легкоатлеты, вне зависимости от ситуации со статусом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), будут выступать на летних Играх 2020 года в Токио под флагом своей страны.
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Медведева о четверном сальхове: дела продвигаются
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в изучении нового для неё прыжка — четверного сальхова.
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В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
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Медведева рассказала, что скучает по России, живя в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своей жизни в Канаде.
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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Эрдогану на МАКС-2019 покажут истребители Су-57 и Су-35
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на МАКС-2019 президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет представлен новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.
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Глава ОКР заявил о желании залить каток в Русском доме на ОИ-2020
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о желании залить каток в Русском доме на летней Олимпиаде 2020 года в японском Токио.
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Медведева рассказала, как относится к работе спортивным комментатором
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о работе спортивным комментатором.
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Песков заявил об отсутствии приглашения на саммит G7 в США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту России Владимиру Путину от американского коллеги Дональда Трампа на саммит G7 не поступало.
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На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
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Медведева: это большая честь поехать с командой на летнюю Олимпиаду
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё назначение послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
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Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
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В Дагестане в результате опрокидывания «газели» погибли два человека
Пассажирская «газель» перевернулась в горах Дагестана, два человека погибли, ещё восемь пострадали.
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Подчуфарова рассказала, почему в 2018 году решила завершить карьеру
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о возобновлении карьеры, рассказала почему в 2018 году решила уйти из спорта.
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Актёру Петру Мамонову потребуется вторая операция
Актёр и музыкант Пётр Мамонов, который был госпитализирован в Москве 24 августа в связи с инфарктом миокарда, был переведён из реанимации в кардиологическое отделение.
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Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта предлагает усовершенствовать систему подготовки пилотов в России после катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. В результате авиакатастрофы в начале мая погиб 41 человек.
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Биатлонистка Подчуфарова призналась, что думала о смене спортивного гражданства
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о возобновлении спортивной карьеры, рассказала, что получала предложения о выступлении за другую страну.
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Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Минтранс разработал предложения по повышению безопасности полётов
Министерство транспорта России внесло в правительство предложения, которые направлены на повышение безопасности полётов в России.
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Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA после проигрыша на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова переместится за пределы первой сотни мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Медведев отметил качество и надёжность авиационной продукции России
Премьер России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме участникам авиасалона МАКС-2019 отметил качество и надёжность наукоёмкой и инновационной продукции аэрокосмической промышленности России.