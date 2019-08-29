Корреспондент: коммунальщики в Днепропетровской области вернули долги бронзовым Ильичом

В городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины продали с аукциона памятник Владимиру Ленину. Как пишет «Корреспондент», шеститонная скульптура из литой бронзы, демонтированная в 2014 году, была продана как металлолом за долги коммунального предприятия.

В Днепропетровской области с помощью электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в городе Жёлтые Воды в 2014 году. Как передаёт «Корреспондент», шеститонная скульптура из литой бронзы была продана как металлолом.

Её приобрели за 500 тыс. гривен. При этом начальная стоимость памятника Ленину составляла 385 875 гривен. Участие в аукционе приняли четыре человека, их данные не разглашаются.

Главный бухгалтер Жёлтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила, что продали скульптуру в связи с долгами предприятия в части уплаты налогов.

Скульптуру продал отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области. Отделом наложен арест на имущество данного коммунального предприятия.