Корреспондент: коммунальщики в Днепропетровской области вернули долги бронзовым Ильичом

23:31
Медведев обыграл Дельена и вышел в третий круг US Open
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Уго Дельеном в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
23:26
СМИ: Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.
23:22
«Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды
Итальянский футбольный клуб «Интернационале» объявил о переходе на правах аренды чилийского форварда Алексиса Санчеса из английского «Манчестер Юнайтед».
23:22
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.
23:13
Кононов считает, что тяжёлый график игр «Спартака» сказался на результате противостояния с «Брагой»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов посетовал на тяжёлый график игр после поражения команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
23:10
Болтон обсудил в Минске конфликт в Донбассе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на прошедших в Минске переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и возможность привлечения Соединённых Штатов к этому урегулированию.
23:07
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
22:57
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку.
22:52
Стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, узнал имя своего соперника на турнире в Москве.
22:46
Главный тренер «Браги» гордится победой над «Спартаком» и выходом в групповой этап ЛЕ
Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
22:40
Медведев о жеребьёвке ЛЧ: есть за что рассчитаться и с «Бенфикой», и с «Лейпцигом»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:37
Гендиректор «Локомотива» доволен итогами жеребьёвки ЛЧ
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:36
МЦК изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября
Московское центральное кольцо изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября, передаёт сайт «Москва 24».
22:36
ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
22:35
Эксперт прокомментировал ЧП на МКС
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
22:28
Сёмин рад, что «Локомотив» будет играть домашние матчи ЛЧ на «РЖД Арене»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение руководства клуба проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на «РЖД Арене».
22:27
В Севастополе продлили особый противопожарный режим
В Севастополе продлили на 21 день особый противопожарный режим. Такое решение утвердили на заседании городского правительства.
22:25
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
22:19
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
22:15
Московское управление Роспотребнадзора проконсультирует по вопросам качества детских товаров
Московское управление Роспотребнадзора проконсультирует по вопросам качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек и школьных принадлежностей.
22:13
«Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы
Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф Лиги Европы УЕФА.
22:09
Эксперт прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2»
Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».
22:09
Малком: играя во Франции, я забивал «Лиону» в каждом матче
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:06
В Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин по делу о незаконной вырубке леса
В Нижегородской области предстанут перед судом двое мужчин, обвиняемых в незаконной рубке леса и причинении ущерба на 8 млн рублей.
22:04
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Омской области
Спасатели предупредили о дожде с грозой и сильном ветре с порывами до 20 м/с в ближайшие дни в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС России.
22:04
Число жертв нападения на бар в Мексике увеличилось до 29
Число погибших в результате нападения на мексиканский бар в городе Коацакоалькос увеличилось до 29.
21:51
СМИ: На космодроме в Иране взорвалась ракета
На иранском космодроме в провинции Семнан произошёл взрыв ракеты.
21:48
«Локомотив» будет играть матчи группового этапа ЛЧ на «РЖД Арене»
Московский футбольный клуб «Локомотив» будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на «РЖД Арене».
21:43
Гаспарян не сумела выйти в третий круг US Open
Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от британки Йоханны Конты в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
21:36
Медведев назначил заместителя министра просвещения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича первым заместителем министра просвещения.
21:26
СМИ: В «Слуге народа» заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Корреспондент издания «СТРАНА.ua» сфотографировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она заявила о намерении экс-президента Украины Петра Порошенко осуществить государственный переворот.
21:19
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
21:14
Трамп перенёс сроки приезда в Варшаву
Президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу не в субботу, 31 августа, как планировалось, а в воскресенье, 1 сентября.
21:08
Игнатьев о жеребьёвке ЛЧ: я всю жизнь мечтал сыграть против Роналду
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
21:06
Хёведес назвал сложной группу, в которую попал «Локомотив» в ЛЧ
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
20:58
Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
20:58
В Раде утвердили представленные премьером кандидатуры министров
Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила представленных премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатов на посты министров.
20:54
Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет в АТР
Министерство обороны КНР выразило протест в связи с планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
20:51
Эксперт прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.
20:47
В Совфеде оценили обозначенные Зеленским главные задачи Верховной рады
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT главные задачи, названные президентом Украины Владимиром Зеленским, которые предстоит решить депутатам Верховной рады девятого созыва.
20:42
Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
20:40
Дзюба: в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
20:40
Евротройка обеспокоена обострением ситуации в Южно-Китайском море
Великобритания, Германия и Франция в совместном заявлении выразили обеспокоенность обострением ситуации в Южно-Китайском море и призывают страны к деэскалации напряжённости.
20:39
В Минске призвали не искать конспирологии в визите Болтона
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал переговоры в Минске советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
20:37
Politico: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине
Пентагон по итогам обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
20:34
Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что контактная группа по Донбассу на видеоконференции обсудила ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.
20:26
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА
Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
20:26
Посол оценил отношения Узбекистана и России
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонние отношения.
20:25
В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН прокомментировал решение России выплатить оставшиеся долги по взносам в Совет Европы.
20:23
В Instagram появился аккаунт RT SHOP
У онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.