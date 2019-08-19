Euronews: на выставке «Вечно живой» художникам предложили разрисовать бюст Ленина

22:27 Россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

22:25 Гончаренко: возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

22:16 Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

22:11 Жиго признан лучшим футболистом матча «Спартак» — ЦСКА Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго признан лучшим игроком матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

22:09 Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

22:05 Переговоры Путина и Макрона продолжались более 3,5 часа В Форте Брегансон закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа.

22:00 Дубль Жиго принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби, которое состоялось в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:52 Макрон рассказал о вкладе Франции в возвращение России в СЕ Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.

21:45 СМИ: «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа Испанский футбольный клуб «Барселона» сделал официальное предложение по аренде нападающего французского ПСЖ Неймара.

21:44 Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах Режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

21:42 Зенитчики Балтфлота начали учения в Калининградской области Зенитчики Балтийского флота начали учения в Калининградской области, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

21:39 Зеленский уволил врио главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

21:35 Многократная чемпионка мира по гребле на каноэ провалила тест на допинг Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант отстранена от соревнований после того, как сдала положительный тест на допинг накануне мирового первенства, которое пройдёт в Венгрии.

21:32 Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре Промышленный форум будет проходить в Ижевске с 18 по 20 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия». Он приурочен ко Дню оружейника.

21:27 Экс-супруге Цеповяза продлили арест до 23 октября Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил арест Наталье Стришней — бывшей жене Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, которую подозревают в вымогательстве 70 млн рублей.

21:25 В Севастополе создадут Российскую государственную художественную галерею В Севастополе планируют создать Российскую государственную художественную галерею. Соответствующее распоряжение приняло правительство России. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

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21:19 В Калининградской области пройдёт церемония в память о погибших в Первую мировую войну В городе Гусеве пройдёт церемония у мемориала «Штыковая атака» и панихида, посвящённая памяти погибших в Первую мировую войну. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

21:17 В Москве начали реставрировать шпиль Северного речного вокзала В столице начали реставрировать шпиль Северного речного вокзала, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

21:15 Эксперт прокомментировал предложение сократить рабочую неделю Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.

21:14 СМИ: Футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло» Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана отклонил предложение итальянского футбольного клуба «Сассуоло».

21:13 В Карелии завели дело в отношении охранника магазина, избившего 11-летнего мальчика В Петрозаводске завели уголовное дело в отношении охранника магазина, избившего 11-летнего мальчика, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Карелия.

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20:34 СМИ: Экс-футболист «Баварии» Рибери провёл переговоры с «Фиорентиной» Бывший полузащитник немецкой «Баварии» Франк Рибери провёл переговоры с итальянским футбольным клубом «Фиорентина».

20:33 Офис Зеленского прокомментировал отказ жены Нетаньяху пробовать каравай В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая отказалась пробовать приветственный каравай в ходе визита в страну.

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20:04 «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

19:53 Фанаты ЦСКА почтили память погибшего болельщика «Спартака» Бахыта Фанаты московского футбольного клуба ЦСКА почтили память известного погибшего болельщика столичного «Спартака» Алексея Бахыта перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:52 США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

19:47 Уткин поддержал Семака после резких слов наставника «Зенита» о судьях Известный спортивный журналист Василий Уткин встал на защиту главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после его слов о судьях, работавших на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

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