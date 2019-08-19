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Euronews: на выставке «Вечно живой» художникам предложили разрисовать бюст Ленина
Ленина в разных творческих образах увидели посетители выставки «Вечно живой» в Музее советского быта в Екатеринбурге: организаторы предложили современным художникам представить «свежий взгляд» на личность Ильича и творчески переделать его гипсовый бюст на свой вкус. Предполагается, что в следующей экспозиции может быть задействован бюст Горбачёва, передаёт Euronews.

Ленин-фараон, Ленин-терминатор или даже индеец — в таких необычных образах смоли увидеть бывшего лидера СССР посетители Музея советского быта в Екатеринбурге. Цель выставки под названием «Вечно живой» — объединить современное искусство и взгляд на историю, а также попытаться показать личность Ленина с новой, свежей точки зрения.

ИРИНА СВЕТОНОСОВА, организатор выставки: Я считаю, что можно и нужно проговаривать, обсуждать и наших правителей, и наших руководителей. И даже смеяться над ними, и шутить над ними — это нормально. И это нужно делать.

По задумке организаторов, бюст Владимира Ильича — это чистый лист. И каждый из художников мог отдаться творческому порыву и разрисовать его по своему усмотрению.

Марина Козлачкова раскрасила скульптуру в своих любимых тонах: зелёном и оранжевом.

МАРИНА КОЗЛАЧКОВА, художница: Я бы назвала это так: «переосмысленный символ советской эпохи». Ну вот разрешили теперь людям повеселиться — то есть мы же не злимся, не хотим там что-то обругать. Но просто каждый хочет как-то самовыразиться.

Всего на выставке было представлено 13 бюстов, хотя изначально было подано всего десять заявок. Организаторы надеются, что это не последняя подобная выставка. В следующей серии может быть представлен бюст Горбачёва.

Дата выхода в эфир 17 августа 2019 года.

 

 

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