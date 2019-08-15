Guardian: решение открыть детский сад на месте бывшего концлагеря в Белграде возмутило местных жителей

Жителей Белграда возмутило известие об открытии в одном из зданий бывшего нацистского лагеря смерти детского сада, пишет The Guardian. Как поясняет издание, власти Сербии распродали строения в этом месте частным собственникам, которые поспешили открыть в них коммерческие заведения к возмущению местной еврейской общины. По словам газеты, происходящее стало следствием невнимания правительства страны к проблеме памяти о холокосте.

За долгие годы здание детского сада Savsko в Белграде сменило множество назначений, пишет The Guardian. Однако ничто в сегодняшнем облике строения не намекает на самую бесславную страницу его прошлого — это был мобильный госпиталь нацистского концентрационного лагеря Саймиште. Пока власти рассматривают вопрос о размещении на месте бывшего лагеря смерти мемориала холокоста, некоторые его постройки были проданы частным владельцам, поясняет издание.

Однако новость о том, что осенью этого года в этом месте откроется детский сад, возмутила жителей сербской столицы. По мнению председателя Федерации еврейских общин Сербии Роберта Сабадоша, размещать детский сад в Саймиште неуместно, «если учесть, что там происходило». Однако ещё более скандальным, с его точки зрения, выглядит тот факт, что уже несколько десятков лет в этом месте работают пабы, а когда-то был и ночной клуб. «Эта зона была местом несчастья и страданий, и нельзя допустить, чтобы оно было забыто», — настаивает Сабадош.

Торгово-ярмарочный комплекс Саймиште, состоящий из 11 построек и расположенный в паре километров от центра Белграда у берегов реки Сава, был открыт в 1937 году, а после оккупации Югославии фашистскими войсками превращён в концентрационный лагерь. До освобождения города в октябре 1944 года через его двери прошли около 100 тыс. евреев, сербов и цыган — 40 тыс. из них были убиты. Некоторые умерли от пыток и истощения, других травили газом в автобусах по пути к местам массовых захоронений под Белградом.

Как передаёт газета, спустя годы некоторые из строений были превращены в таверны, художественные студии, места проведения концертов и даже офисы правящей партии Сербии, остальные же пришли в упадок. Как отмечает The Guardian, название Саймиште регулярно всплывает в заголовках местных СМИ, когда на этом месте появляется новое предприятие, однако обычно шумиха быстро сходит на нет, но открытие детского сада — другое дело.

Как поясняет издание, здание было куплено в 1998 году местным бизнесменом Миодрагом Крсмановичем, который сегодня отвергает обвинения в лишении Саймиште его исторической значимости, утверждая, что спас строение от разрушения.

«Я вёл эту борьбу 20 лет, вкладывал деньги в это здание, заботился о нём, ухаживал», — заявляет предприниматель, добавляя, что на момент покупки строение даже не имело крыши и полностью прогнило. «Им стоит сравнить состояние здания в 98 году и сейчас. Они должны мне сказать: «Спасибо вам большое, сэр, отличная работа, сэр», — досадует Крсманович.

По словам Крсмановича, при покупке здания он не знал о его прошлом, и в этом он не одинок — тема холокоста в Сербии почти не обсуждается, отмечает издание. Так, мемориальная доска на месте бывшего лагеря смерти была установлена в 1974 году. Для многих сербов холокост всё ещё остаётся чем-то, что происходило далеко, в таких местах, как Освенцим, а не в пешей доступности от центра Белграда.

По словам Сабадоша, тот факт, что три четверти владельцев заведений на месте бывшего концлагеря не знают о нём, говорит о «пробеле в коллективной памяти» сербов в отношении холокоста. И Сабадош, и Крсманович винят в обветшании Саймиште государство и критикуют решение властей распродать находящиеся в этом месте строения. При этом, по признанию предпринимателя, власти несколько раз пытались выселить его из здания, однако потерпели неудачу, поскольку покупка была законной. Как подчёркивает бизнесмен, он был бы рад продать этот актив, если бы государство согласилось выкупить его.

Как передаёт газета, Саймиште не единственный концлагерь в Белграде, ставший объектом коммерческой сделки. В 2005 году местная строительная компания Delta Holding выкупила землю, на которой сохранились останки трудового лагеря Топоске-шупе, намереваясь переместить развалины «камень за камнем» на землю, расположенную неподалёку, чтобы построить на месте бывшего нацистского лагеря «крупнейший торговый центр на Балканах». Этот план также вызвал возмущение местной еврейской общины.

По словам исполнительного секретаря Международного альянса в память о холокосте Кэтрин Мэйер, подобные случаи подчёркивают сложность обращения с подобными местами. По её мнению, единого «правильного» способа сохранения бывших концентрационных лагерей не существует, однако память о жертвах и выживших должна оставаться приоритетом. «Чтобы добиться этого, места памяти должны просвещать и информировать мир, основываясь на фактах», — уверена Мэйер.

Одним из примеров успешного выполнения этой задачи стал музей Дом террора в Будапеште — в строении, служившем в 1944—1989 годах «местом для пыток сменявших друг друга тоталитарных режимов». В 2002 году здание заново открылось как музей, посвящённый пострадавшим в нём людям.

По словам издания, еврейская община Белграда не теряет надежды, что однажды подобным нуждам будет служить и мемориальный центр в Саймиште. «Это должно стать местом, куда люди приходят услышать, узнать, понять масштабы того, что там происходило, — и совсем не исключено, что, если мы не будем бдительны, подобное может произойти завтра снова», — предупреждает Сабадош.