IPG: французский эксперт призвал Запад забыть о Крыме и отказаться от санкций

Западные страны должны пересмотреть свою политику в отношении России, заявил в интервью IPG Journal директор парижского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас. При этом возвращение Крыма в состав Украины элементарно не может быть условием Запада для нормализации отношений с Москвой, констатировал французский эксперт.

Запад должен пересмотреть свою политику в отношении Российской Федерации, заявил в интервью немецкому IPG Journal директор парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас.

«Это просто парадокс какой-то, что сегодня наши отношения с Москвой хуже, чем во времена Советского Союза. Мы серьёзно расходимся во мнениях с Россией по Сирии и Украине, но соглашаемся с Москвой, когда речь заходит об Иране», — выразил своё недоумение французский эксперт.

Если западные страны хотят добиться хоть какого-то прогресса, то стоит ли им вечно проводить санкционную политику в отношении России? — задался вопросом директор парижского Института международных и стратегических отношений.

«Лично я бы сказал — в Елисейском дворце или Министерстве иностранных дел Франции официально никто этого не скажет, — что с точки зрения логики может показаться парадоксом: наказывать Россию штрафными мерами за нелегальную аннексию Крыма*, но при этом не вводить санкции против США и Великобритании за войну в Ираке 2003 года, которая также была нелегальной и повлекла за собой гораздо более катастрофические стратегические последствия», — напомнил Паскаль Бонифас.

Возвращение Крыма в состав Украины элементарно не может быть условием Запада для нормализации отношений с Российской Федерацией, констатировал директор парижского Института международных и стратегических отношений.

«К тому же население Крыма этого не хочет», — добавил французский эксперт.

Ну и наконец, не в интересах западных стран «толкать Россию в объятия Китая», подчеркнул Паскаль Бонифас.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).