Finanzen.net: Россия привлекает инвесторов, несмотря на санкции В свете налаживающихся отношений между Россией и Западом растёт привлекательность российских рынков для иностранных инвесторов, отметил управляющий фондом Pioneer Investments Марцин Фийка в интервью интернет-изданию finanzen.net. Именно этот фактор в сочетании со стабилизирующейся экономикой играет решающую роль в восстановлении доверия со стороны вкладчиков, независимо от вероятности ослабления или отмены санкций, считает эксперт. 13 февраля 2017 Finanzen.net

Finanzen.net: В борьбе с терроризмом поможет толерантность и диалог Устраивая Олимпиаду в Сочи, Россия стремится показать миру свое господствующее положение на Кавказе. Но справиться с местными исламистскими группировками ей так и не удается: принимаемых Кремлем мер недостаточно, считает немецкий портал Finanzen.net. Нужно не только уничтожать боевиков и вкачивать в регион бюджетные средства, но и завоевывать расположение местных жителей. 31 декабря 2013 Finanzen.net