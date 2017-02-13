Finanzen.net
Finanzen.net: Россия привлекает инвесторов, несмотря на санкции
В свете налаживающихся отношений между Россией и Западом растёт привлекательность российских рынков для иностранных инвесторов, отметил управляющий фондом Pioneer Investments Марцин Фийка в интервью интернет-изданию finanzen.net. Именно этот фактор в сочетании со стабилизирующейся экономикой играет решающую роль в восстановлении доверия со стороны вкладчиков, независимо от вероятности ослабления или отмены санкций, считает эксперт.
Finanzen.net: В борьбе с терроризмом поможет толерантность и диалог
Устраивая Олимпиаду в Сочи, Россия стремится показать миру свое господствующее положение на Кавказе. Но справиться с местными исламистскими группировками ей так и не удается: принимаемых Кремлем мер недостаточно, считает немецкий портал Finanzen.net. Нужно не только уничтожать боевиков и вкачивать в регион бюджетные средства, но и завоевывать расположение местных жителей.
Finanzen.net: Украинская экономика не выдержит «мести» России
Сближение с Европой может дорого обойтись Украине, считает политолог Андреас Умланд. В статье на портале Finanzen.net он отмечает: если Москва начнет «мстить» Киеву за ассоциацию с ЕС, украинская экономика может просто рухнуть. И это приведет к расколу украинского общества.