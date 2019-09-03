Новый заместитель генсека НАТО: диалог с Россией необходим, как никогда

Никогда мир не нуждался в дипломатии, как сейчас, заявила новый заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Беттина Каденбах. Об этом сообщает новостной портал Finanzen.net. Поэтому после аннулирования ДРСМД немецкий высокопоставленный дипломат, по её же словам, надеется на «партнёрские и основанные на сотрудничестве отношения с Россией».
Никогда мир не нуждался в дипломатии, как сейчас, заявила новый заместитель генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Беттина Каденбах. Об этом сообщает немецкий новостной портал Finanzen.
Поэтому после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Каденбах, по её же словам, надеется на «партнёрские и основанные на сотрудничестве отношения с Российской Федерацией».
«Впрочем, это подразумевает уважение принципов, которых Россия обязалась придерживаться, — подчеркнула новый заместитель генсека НАТО. — Аннексией Крыма* и войной на востоке Украины Россия отказалась от сотрудничества».
И несмотря на это, Североатлантический альянс «по-прежнему привержен к диалогу с Российской Федерацией», заверила Беттина Каденбах.
«Сейчас важно вновь заняться контролем над вооружениями ради стабильности и безопасности. А в сложившейся ситуации это крайне непросто», — констатировала новый заместитель Йенса Столтенберга.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, 15% выступают против праздников без горячительного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», с которыми ознакомился RT.
Министры иностранных дел Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо в ходе встречи договорились об укреплении дружественных отношений между двумя странами и тесном сотрудничестве для решения проблем Корейского полуострова.
МГТУ им. Н. Э. Баумана вместе с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева разработали наноспутники проекта «Ярило» для исследования Солнца. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Молодёжный космический центр МГТУ.
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна во время эфира программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» выгнали из студии после оскорблений в адрес немецких СМИ. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Адвокат Татьяна Молоканова заявила, что журналист «Новой газеты» Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга. Он ожидает составления административного протокола в отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь Иван Сустин заявил, что едет в отдел внутренних дел для того, чтобы прояснить ситуацию на фоне сообщений о её задержании. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в августе сократила добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей в сутки из-за устранения последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба».
Доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей в беседе с радио Sputnik оценил возможные негативные последствия магнитных бурь.