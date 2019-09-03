Новый заместитель генсека НАТО: диалог с Россией необходим, как никогда

Никогда мир не нуждался в дипломатии, как сейчас, заявила новый заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Беттина Каденбах. Об этом сообщает новостной портал Finanzen.net. Поэтому после аннулирования ДРСМД немецкий высокопоставленный дипломат, по её же словам, надеется на «партнёрские и основанные на сотрудничестве отношения с Россией».

Никогда мир не нуждался в дипломатии, как сейчас, заявила новый заместитель генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Беттина Каденбах. Об этом сообщает немецкий новостной портал Finanzen.

Поэтому после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Каденбах, по её же словам, надеется на «партнёрские и основанные на сотрудничестве отношения с Российской Федерацией».

«Впрочем, это подразумевает уважение принципов, которых Россия обязалась придерживаться, — подчеркнула новый заместитель генсека НАТО. — Аннексией Крыма* и войной на востоке Украины Россия отказалась от сотрудничества».

И несмотря на это, Североатлантический альянс «по-прежнему привержен к диалогу с Российской Федерацией», заверила Беттина Каденбах.

«Сейчас важно вновь заняться контролем над вооружениями ради стабильности и безопасности. А в сложившейся ситуации это крайне непросто», — констатировала новый заместитель Йенса Столтенберга.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).