TVP Info: Москва укрепляется в Калининграде — и это повод для жёсткого ответа со стороны НАТО

Россия укрепляет в военном плане Калининградскую область и проводит всё более агрессивные действия на Балтийском море, НАТО тоже не остаётся в долгу и обозначает свою территорию в этом регионе, пишет журналист Петар Петрович в статье для TVP Info. Он отмечает, что озабоченность альянса, а прежде всего Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии и не являющейся членом НАТО Швеции, на руку граничащей с Россией Польше, которая в плане обороны уже не может рассчитывать на Германию и Францию.

Россия укрепляет свой военный потенциал — морские, авиационные и сухопутные силы в Крыму, а также в граничащей с Польшей Калининградской области. Там базируется часть Балтийского флота — в порту в Балтийске, — который постоянно, на протяжении долгих лет укрепляется.

Появляются новые ракетные корабли, укрепляющие нападающую силу флота. Недавно дело дошло также до создания самостоятельного танкового полка с 63 танками T-72Б, что в свою очередь увеличивает общее количество танков в регионе примерно до 100 единиц, пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

Была укреплена также 244-я Бригада артиллерии, в распоряжении которой в том году появились модернизированные самоходные гаубицы 2С19. Под конец 2017 года 152-я Гвардейская ракетная бригада получила комплексы 9K720 «Искандер-М», оснащённые среди прочего баллистическими ракетами 9M723, дальность которых составляет 500—700 км. Часть систем приспособлена также для запуска ракет типа 9M729 с дальностью более 2 тыс. км, подчёркивает автор.

В прошлом году был модернизирован аэропорт Чкаловск в Калиниграде. Базирующиеся там силы 72-й авиабазы морской авиации состоят из эскадрильи истребителей Су-27 и разведывательных Су-24МР, которые в настоящий момент заменяют многозадачными самолётами Су-30СМ.

Скорее всего, в ближайшее время эти силы будут укреплены и перевооружены, что станет ответом на рост активности НАТО в этом регионе. Это связано в реализуемой с 2004 года миссией Baltic Air Policing в рамках сил быстрого реагирования НАТО, цель которой состоит в защите воздушного пространства трёх прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет журналист.

О том, каким большим потенциалом обладают единицы, находящиеся в Калининграде, свидетельствовали хотя бы августовские военные учения на Балтике «Океанский щит — 2019», В них принимало участие 70 единиц морской техники, а также около 60 самолётов и вертолётов и 10 тыс. солдат.

В ближайшее время можно также ожидать дальнейшего военного укрепления как Калининградской области, так и остальной части российского Западного военного округа, к которому этот регион относится, уверен автор.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что будут предприняты шаги в связи с ситуацией на западном стратегическом направлении с целью нейтрализации угрозы. Среди них он назвал увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, размещение системы ПРО в Польше и Румынии, а также углубление военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.

По словам журналиста, участившиеся «провокации России» в регионе Балтийского моря приводят ко всё более частым инцидентам с самолётами НАТО. Российские истребители «постоянно нарушают» воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также Швеции и Норвегии, которые жалуются на российские провокации с участием подводных лодок. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Швеция и Норвегия укрепляют свой военный потенциал. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно с ним сотрудничает, осознаёт «агрессивную позицию Москвы» и считает её главной угрозой для безопасности страны.

«Провокационное поведение российских сил» в отношении Швеции — это только один из методов оказания влияния Кремля на её общество. К другим можно причислить информационные пропагандистские акции, кибератаки, а также захват стратегических компаний и технологий, перечисляет польский журналист. Понимание российской угрозы привело к тому, что власти в Стокгольме решили увеличить численность вооружённых сил и позаботиться об их вооружении, а также более интенсивно сотрудничать с НАТО, США и соседней Норвегией.

Российская угроза в отношении балтийских стран и Северной Европы приводит к тому, что аргументы Польши в пользу необходимости более жёсткой реакции на шаги Кремля находят среди их правительств понимание и поддержку. А они необходимы, принимая во внимание всё более мягкое отношение к Москве со стороны Берлина и Парижа, пишет Петрович.

Постулируемое Варшавой укрепление восточного фланга НАТО, большее присутствие американских солдат в Польше, прогрессирующая реформа польской армии приводят к тому, что во всём регионе чувствуется большая уверенность в отношении «опасного рычания», поступающего из Кремля, резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.