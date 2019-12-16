Finanzen: США пообещали $5 млн за головы российских хакеров

Власти США и Великобритании разыскивают российских организаторов хакерской группировки Evil Corp, сообщает Finanzen. За их поимку или информацию об их местонахождении они готовы заплатить $5 млн. Американцы предполагают, что злоумышленники «залегли на дно» в России, но найти их пока так и не удалось.

Властям США и Великобритании удалось установить личности организаторов хакерской группировки Evil Corp, сообщает Finanzen. Это Максим Якубец и Игорь Турашев. По имеющейся информации, они «залегли на дно» в России. За «их головы», а точнее их поимку или информацию об их местонахождении объявлена награда в размере $5 млн.

Группировка, которой они руководили, нанесла ущерб в сотни миллионов долларов, за что её называют «самой опасной в мире». Evil Corp осуществляет свою деятельность с 2015 года. С тех пор ей удалось через электронную почту распространить троян Dridex по всему миру. Если открыть присланную ссылку, на компьютер будет установлено вредоносное программное обеспечение. Оно собирает конфиденциальную информацию с устройства, благодаря чему хакерам удалось опустошить большое количество банковских счетов.

Свою деятельность группировка в основном осуществляла из Москвы. Поимку организаторов осложняет то обстоятельство, что между США, ЕС и Россией нет соглашения о взаимной выдаче преступников. К тому же, по информации Национального агентства США по борьбе с преступностью, Якубец сотрудничает с российскими властями, в частности, с Федеральной службой безопасности. «Скоординированная акция направлена на то, чтобы остановить организованную российской хакерской группировкой масштабную фишинг-кампанию», — объяснили в американском Минюсте.