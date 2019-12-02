SRF: от больниц до парламента — Китай осуществляет «тихое вторжение» в Австралию

Эксперты предостерегают о росте китайского влияния в Австралии, сообщает швейцарский телеканал SRF. По их мнению, Пекин осуществляет «тихое вторжение» в страну, скрытно внедряясь в неё на всех уровнях, от студенческой среды и системы здравоохранения до парламента.

Китай осуществляет «тихое вторжение» в Австралию, сообщает швейцарский телеканал SRF. Эксперты предостерегают о растущем влиянии Поднебесной на континенте — через госпиталя, страховые компании и даже парламент.

Недавно в Квинслендском университете можно было наблюдать поразительные сцены: когда люди вышли на улицы с демонстрацией в поддержку протестующих в Гонконге, на них внезапно набросились китайские студенты.

Эксперт по Китаю профессор Клайв Гамильтон не видит в этом ничего удивительного: он уверен, что нападавшие действовали как тайные агенты Китая. «Со времени пребывания в детском саду китайские дети и студенты в Австралии подвергаются идеологическому, патриотическому промыванию мозгов», — считает Гамильтон.

Студенты, которые фанатично выступают за свою страну, находясь за рубежом, это лишь один из симптомов того, что австралийский профессор называет «тихим вторжением в Австралию». Внедрение через Коммунистическую партию Китая через многие её иностранные ответвления простирается вплоть до корневых структур австралийской демократии.

«Политические элиты в Австралии подвергаются влиянию на всех уровнях», — рассказывает Гамильтон. Это звучит, как теория заговора, однако она набирает всё больше веса и реальных оснований, отмечает швейцарский телеканал. На выходных в Сиднее был разоблачён бывший китайский шпион.

Пекин проникает в австралийскую демократию, используя тайные средства, убеждён Гамильтон. Австралийские спецслужбы подтвердили, что китайские агенты хотели при помощи миллионных пожертвований поддержать кандидата с двойным гражданством на выборах в национальный парламент.

Однако внимание Китая нацелено и на менее политически значимые структуры — такие, как музеи или группы сообществ. Всё больше бывших австралийских политиков, включая экс-министра торговли Эндрю Робба, оказываются лоббистами интересов Китая. Богатые китайские бизнесмены поддерживали австралийские партии и отдельных парламентариев финансовыми вложениями.

Как сообщает SRF, австралийские спецслужбы уже давно предостерегают о влиянии Китая в стране за счёт прямого или косвенного шпионажа, хищений интеллектуальной собственности или хакерских атак.

Теперь китайские агенты нацелились ещё и на австралийские больницы и систему медицинского страхования, утверждает Гамильтон. При этом они ищут всякого рода компрометирующую информацию. «Если они узнают, что у министра обороны или главы армии сифилис, это информация, которая подходит для шантажа», — пояснил профессор.

Председатель парламентского комитета по безопасности и разведке Эндрю Хэсти относится к числу тех, кто активно предостерегает о росте китайского влияния. По его словам, Китаем движет идеология марксизма-ленинизма. Экономические возможности Китая ослепили Запад. Касается ли дело угля, железной руды, мяса или страхования, 38% австралийского экспорта направляются в Китай и приносят порядка €120 млрд в год.

Однако мнение Хэсти разделяют не все, отмечает швейцарский телеканал. «Я не думаю, что Австралия ослеплена экономическими возможностями, которые предлагает Китай», — считает эксперт по австралийско-китайским экономическим связям Ричард Макгрегор. С его точки зрения, страна просто использовала эти возможности, как это делают и многие другие государства в мире. К тому же, шпионажем занимаются и другие страны, в том числе сама Австралия, подчеркнул эксперт.