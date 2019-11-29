NTD: протестующие Гонконга отблагодарили Трампа американскими флагами

В День благодарения жители Гонконга вышли на улицы, чтобы поблагодарить президента США Дональда Трампа, подписавшего законопроект в поддержку их массовых выступлений. Согласно документу, Вашингтон может ввести против Пекина санкции в случае нарушения прав человека в Гонконге. Между тем Министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить подобные действия, пригрозив ответными мерами, передаёт NTD.

Тысячи человек собрались в центре Гонконга на мероприятия в День благодарения. Так жители региона отреагировали на то, что Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку их массовых выступлений. Они продолжаются уже шестой месяц.



На прошлой неделе этот законопроект почти единогласно поддержал конгресс США, против высказался только один законодатель из палаты представителей. Согласно документу, Вашингтон грозит Пекину наложить экономические санкции в случае нарушения прав человека в Гонконге.



Регион после его передачи под управление КНР в 1997 году пользуется относительной автономией. Однако в последнее время жители недовольны растущим влиянием Пекина.



ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Думаю, это очень важно, поскольку мы недостаточно сильны, чтобы противостоять китайским властям. Надеемся, что американское правительство поддержит нас, чтобы мы могли что-то сделать. Вот и всё.



ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Мы здесь, поскольку узнали, что сегодня утром США приняли этот закон. Мы очень благодарны! Сегодня День благодарения, так что мы хотим выразить особую благодарность гражданам Соединённых Штатов, а также президенту Дональду Трампу за то, что они поддержали Гонконг и встали на нашу сторону.



Министерство иностранных дел КНР призвало США прекратить подобные действия. В противном случае оно обещает ответные меры.



Между тем полиция Гонконга завершила осмотр опустевшей территории Политехнического университета после почти двухнедельного ожесточённого противостояния с протестующими. Она обнаружила там тысячи бутылок с зажигательной смесью и другие вещества.



Кампус стал полем боя в середине ноября, когда протестующие забаррикадировались там и оборонялись от полицейских, которые применяли водомёты и слезоточивый газ. На прошлой неделе арестовали около 1100 человек, ещё части удалось бежать. В целом, с тех пор как в июне в Гонконге вспыхнули масштабные протесты, власти арестовали около 5800 человек.



В октябре и ноябре стычки между протестующими и полицией стали более ожесточёнными. Люди также всё чаще стали сообщать о чрезмерном применении силы со стороны сил безопасности — в частности, об избиениях, применении огнестрельного оружия и сексуальном насилии.



Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.