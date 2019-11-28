Xinhua: «махинации американских манипуляторов» — Китай возмущён принятым в США актом о Гонконге

Китайские власти выразили «крайнее возмущение и самое резкое осуждение» из-за принятия в США акта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», сообщает Xinhua. Канцелярия по связям Центрального народного правительства КНР в САР Гонконг заявила, что Америка нарочно сеет хаос в специальном административном районе, чтобы сдержать развитие Поднебесной, и предупредила об ответных мерах.

В четверг 28 ноября, после того как стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал акт «О защите прав человека и демократии в Гонконге», канцелярия по связям Центрального народного правительства КНР в САР Гонконг опубликовала ответное заявление. В нём ведомство выразило «крайнее возмущение и самое резкое осуждение», сообщает Xinhua.

Как говорится в заявлении, в последнее время американский конгресс и некоторые отдельные политики, «совершенно игнорируя продолжавшиеся в Гонконге более пяти месяцев события, сопровождаемые радикальными актами насилия и преступными действиями, неоднократно высказывались в поддержку «прав человека» и «демократии» Гонконга, являющихся лишь ширмой, выступали с искажающими истину и вводящими в заблуждение высказываниями». И вот теперь палата представителей, а затем и сенат приняли указанный законопроект.

«Это грубое вмешательство в дела Гонконга и внутреннюю политику Китая. По сути, (американская сторона. — ИноТВ) хочет инициировать беспорядки в Гонконге в тщетной попытке таким образом сдержать развитие Китая. Мы выражаем крайнее возмущение и самое резкое осуждение рядом деспотических мер со стороны США», — настаивает ведомство.

Также канцелярия отметила, что замыслы и расчёты «американских манипуляторов» «коварны и ясны»: они хотят поддерживать выступающие против Китая и стремящиеся сеять хаос в Гонконге радикальные силы, подливать масло в огонь, распаляя всё новые акты насилия, и строят планы «разрушить Гонконг».

«Мы должны со всей серьёзностью предупредить американскую сторону и идущих у неё на поводу малочисленных оппозиционных политиков Гонконга, что не следует недооценивать нашу решимость защищать стабильность процветания Гонконга, не следует недооценивать наше неукоснительное стремление уберечь политику «Одна страна — две системы», не следует недооценивать наши способности и средства по защите государственного суверенитета, безопасности и развития», — цитирует Xinhua заявление китайской стороны.

По словам канцелярии, своими преступными действиями американская администрация «выступила не только против более 7 миллионов жителей Гонконга и 1,4 миллиарда граждан КНР, но ещё и против международных норм». И если в будущем Китай предпримет жёсткие ответные меры, «ответственность за их последствия будет целиком и полностью лежать на США».

В заявлении вновь подчёркивается, что «Гонконг — китайский и то, что происходит в Гонконге, является частью внутренней политики Китая; китайцы в состоянии самостоятельно урегулировать ситуацию в Гонконге».

Китай обещает «и впредь продолжать твёрдо следовать курсу «Одна страна — две системы», поддерживать законную власть главы администрации САР Гонконг, поддерживать действия гонконгской полиции по приведению в силу законов и поддерживать гонконгскую судебную систему, по закону наказывающую преступников за их жестокие действия». А любые попытки посягнуть на стабильность процветания Гонконга и «махинации с целью воспрепятствовать развитию» Китая никогда не смогут увенчаться успехом, гарантирует китайская сторона.