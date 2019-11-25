Times: уверенная победа оппозиции в Гонконге стала «унижением» для Пекина

На прошедших муниципальных выборах в Гонконге продемократическая коалиция значительно обошла проправительственных кандидатов, получив 90% мест в окружных советах, сообщает The Times. Результаты голосования едва ли будут иметь серьёзные последствия, но они показывают недоверие населения к главе местной администрации Кэрри Лам и её «пекинским хозяевам», считает издание.

На прошедших выборах в Гонконге демократические партии одержали убедительную победу над сторонниками китайского правительства. Итоги голосования, на котором население территории фактически поддержало антиправительственное протестное движение, стали «унижением» для Пекина, пишет The Times.

В ходе голосования район за районом оказывался в руках оппозиционной коалиции, которая противостояла прокитайской администрации во главе с Кэрри Лам. К 6 утра по местному времени демократы обходили правительственных кандидатов в соотношении почти девять к одному.

Явка на выборы, где на кону находились 452 места в окружных советах, была беспрецедентной. На участки пришли почти три миллиона человек, то есть 70% от общего числа избирателей. Некоторые известные проправительственные политики потерпели поражение от молодых и неопытных демократических кандидатов, отмечает издание.

По словам The Times, окружные советы имеют ограниченные полномочия и могут решать только местные вопросы. Но многие считают это голосование референдумом о доверии к властям на фоне продолжающихся уже полгода «огромных, всё более жестоких, продемократических протестов».

В 2015 году поддерживающие Пекин партии получили на выборах в советы 54% голосов и 298 мест, а продемократические кандидаты — 40% и 126 мест. Ожидания резкого разворота в сторону демократов сменились удивлением от масштабов их победы. Молодой активист Томми Чеунг, обошедший действующего проправительственного кандидата, назвал результаты голосования «цунами».

«Я никогда раньше не голосовала, — призналась The Times пожилая жительница Гонконга. — Я простой мирный человек. Но я чувствую, что должна что-то сделать. Для меня нет ничего важнее демократии».

«Это исторический момент. Жители Гонконга сказали своё слово громко и чётко. Международное сообщество должно признать, что спустя почти шесть месяцев общество НЕ охладело к (протестному. — ИноТВ) движению», — написал в Twitter один из самых известных демократических активистов территории Джошуа Вонг.

На избирательных участках дежурили спецподразделения полиции, но сообщений о насилии и беспорядках после четырёх дней редкого затишья в Гонконге не поступало. Ранее в этом месяце стражи правопорядка застрелили одного из протестующих, и один сторонник правительства был подожжён во время спора с оппозиционерами. Происходило несколько стычек активистов с полицейскими в четырёх местных университетах, один из них всё ещё находится в осаде.

«Я надеюсь, что такая стабильность и спокойствие не только сохранятся на сегодняшних выборах, но и покажут, что никто не хочет, чтобы Гонконг вновь погрузился в хаос», — заявила Лам, придя на избирательный участок.

«Стало невозможно проводить мирные протесты, потому что полиция их запрещает или использует слезоточивый газ для их срыва. Поэтому свою поддержку выражают так (с помощью выборов. — ИноТВ)», — предположил один из победивших демократов Джимми Шам.

Даже его оппонент Майкл Вонг не скрывал своего недовольства Лам. «Результаты этого года оказались очень непредсказуемыми. Потому что из-за решения правительства ситуация усугубилась. Я думаю, правительство несёт за это ответственность», — заявил он.

По мнению The Times, результаты выборов не оставляют никаких сомнений: глава администрации Гонконга Кэрри Лам «не имеет легитимности в глазах общества». Возникает новый вопрос, будут ли у этого голосования какие-то последствия?

До сих пор Лам «вела себя вызывающе». Она не обязана придавать результатам местных выборов слишком большое значение, и «пекинские хозяева» едва ли станут подталкивать её к этому, рассуждает британское издание.

«Вопрос в том, как протестное движение отреагирует на это массовое одобрение. После поражения в Политехническом университете на прошлой неделе демонстрации были приостановлены. Казалось возможным, что активисты потерпят крах. Этот успех оживит в них дух неповиновения», — уверяет The Times.