Der Tagesspiegel: немецкие зелёные требуют, чтобы бундесвер прекратил обучать китайских военных

Зелёные Германии требуют, чтобы бундесвер незамедлительно прекратил обучение китайских солдат, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Их призыв основан на том, что китайские военные начали участвовать в столкновениях с протестующими в Гонконге. По версии зелёных, одновременно предостерегая Китай от нарушения прав человека и продолжая обучать его офицеров, правительство в Берлине дискредитирует само себя.

Протестующие в Гонконге ведут «уличную войну» с луками и стрелами или катапультами против китайских сил безопасности, которые получают поддержку, в том числе, со стороны военных, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. А обучением китайских военных занимается и немецкий бундесвер.

В связи с тем что силы безопасности применяются против демонстрантов в Гонконге, зелёные Германии требуют, чтобы немецкое правительство немедленно прекратило военное сотрудничество между бундесвером и китайской армией. «Бундесвер должен незамедлительно прекратить обучение китайских солдат», — заявил журналистам издания представитель фракции зелёных в бундестаге и эксперт по политике безопасности Тобиас Линднер.

Тем самым он отреагировал на сообщения в СМИ об отчёте бундесвера, называемом тайным. В соответствии с этим документом, 11 военных Поднебесной должны получить в 2020 году образование — в том числе в сфере военного командования и логистики. По информации издания, для одного из солдат предусмотрено профильное образование по работе с прессой и общественностью. В общей сложности в следующем году бундесвер должен обучить военных из 62 стран, сообщается в статье.

«Если немецкое правительство, с одной стороны, напоминает Китаю о соблюдении прав человека, а с другой стороны обучает его офицеров, как ни в чём не бывало, оно выставляет само себя ненадёжным», — считает Линднер.

Как отмечает немецкая газета, в воскресенье в Гонконге снова произошли столкновения с участием протестующих — и впервые также с участием военных. Силы безопасности применяют слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Радикальные протестующие стреляют по ним из луков.

Между тем, свободные демократы Германии решили поддержать позицию Министерства обороны, отмечает Der Tagesspiegel. «Речь идёт исключительно о гражданской помощи. Если мы её прекратим — тушите свет, — заявила представитель Свободной демократической партии Германии и эксперт по политике в сфере обороны журналистам издания. — На этом гуманитарном уровне мы должны работать поверх любых границ».

Она также указала на то, что немецкие и китайские вооружённые силы в рамках обучающего комплекса Combined Aid занимались исключительно оказанием помощи при катастрофах. Суть этих упражнений в проработке спасательных сценариев после фиктивного землетрясения. В 2016 году немецкие военные уже принимали участие в таких учениях в Китае. Обучающий комплекс продолжается в рамках двустороннего обмена.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии отмечал, что, к примеру, учебные курсы «Международная служба генерального штаба» и другие в сфере образования и дополнительного образования офицеров предлагаются в военных школах, университетах и военной академии бундесвера.

«Солдаты из КНР регулярно принимают участие в образовательных мероприятиях в небольшом объёме, — заверили журналистов в Министерстве обороны. — Наша цель при этом состоит в том, чтобы передать гражданам других государств наши демократические представления о ценностях».