Welt: Помпео призвал Берлин вместе с США бороться против России и Китая, а не зависеть от них

В ходе своего визита в Германию госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлером Ангелой Меркель, сообщает немецкий телеканал Welt. Планы по повышению активности бундесвера пришлись ему по душе, однако это не помешало Помпео обратиться к правительству в Берлине с предостережением: Германия должна вместе с США бороться с авторитарными системами и не допускать зависимости от российского газа и китайских технологий.

Накануне 30-й годовщины падения стены госсекретарь США Помпео призвал Германию к совместной борьбе за свободу. Германия должна вместе с США противодействовать авторитарным системам. Подразумеваются, в первую очередь, Россия и Китай. Верховный дипломат из Вашингтона высказывается необычайно чётко и предостерегает правительство Германии от слишком большой зависимости от Москвы и Пекина. Однако у немецкого правительства есть и планы, которые Помпео по душе. Репортаж Ахима Унзера.

Министр обороны — первая, кто ожидал этим утром Майка Помпео. В случае с Аннегрет Крамп-Карренбауэр госсекретарь США в буквальном смысле ломится в открытые двери: всего за день до этого министр потребовала, чтобы Германия стала более активной в военном отношении. Больше денег для хронически измученного бундесвера она хочет в любом случае. Так что разговор между обоими политиками, вероятно, проходил гармонично.

В речи, произнесённой после этого, Помпео высказался ясно. Он предостерёг от китайского технологического концерна Huawei, который может сыграть свою роль при создании немецкой сети 5G. Также он раскритиковал российский газопровод «Северный поток — 2», который должен обеспечить надёжность газоснабжения Германии.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Россия вторгается в соседние с ней страны и убивает политических противников. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы Германия не стала зависимой от российской энергии. Мы не хотим, чтобы европейское энергоснабжение было зависимым от Владимира Путина.

Потом американского дипломата приняла канцлер Германии. Перед началом их беседы Ангела Меркель дала понять, что важно для неё.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Конфликт в Афганистане, конфликт Украины и России, вопрос о будущем в Сирии, вопрос мира в Ливии — всё это темы, которыми мы будем сегодня заниматься и в отношении которых я могу вам сказать, что Германия хочет играть активную роль, чтобы решить эти проблемы.

После беседы с канцлером Помпео встречается с министром финансов Олафом Шольцем. Он только что вычеркнул обязательство о двух процентах расходов в отношении НАТО из промежуточного финансового баланса правительства. Почему — это ему, вероятно, придётся пояснить американскому госсекретарю более подробно.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2019 года.