Süddeutsche Zeitung: США и Германия находятся в состоянии холодного мира

Германия и США существуют в атмосфере взаимного дискомфорта, пишет корреспондент Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. Берлин осознал, что длинная рука Америки уже не обязательно будет действовать ему на благо, а также Германия оказалась в позиции догоняющей стороны. Обойтись без США она не может, но и с ними дела идут не особенно хорошо — поэтому немецкое правительство должно как можно скорее пересмотреть свои позиции во внешней политике.

Германия и США живут в состоянии холодного мира, считает корреспондент Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. Без США у Берлина ничего не выходит, но и с ними всё не очень хорошо, отмечает он, призывая Германию как можно скорее пересмотреть свою внешнюю политику.

Были времена, когда визит американского госсекретаря в Германию не привлекал к себе особого внимания. Были времена, когда президент США использовал юбилей падения Берлинской стены для того, чтобы отметить собственное торжество. Были времена, когда немецкое правительство почти еженедельно отправляло своих представителей через Атлантику для согласования значимых вопросов. Все эти времена прошли — а новые ещё не наступили, подчёркивает журналист.

«Германия и США живут в своего рода холодном мире. С учётом положения дел в Вашингтоне это не плохо, но и не хорошо», — пишет Штефан Корнелиус.

На этот раз госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Германию с двухдневным визитом, программа которого свидетельствует об этом «взаимном дискомфорте», полагает автор статьи. С одной стороны, Помпео отправляется в «страну воспоминаний» и те места из его прошлого, где он бывал в качестве лейтенанта сухопутных сил во времена холодной войны.

Эта тяга к воспоминаниям типична и свидетельствует о том, что Помпео, как и десятки тысяч американцев, связывает Германию со своей биографией в положительном ключе, поясняет немецкий журналист. Однако в итоге всё происходит, как с визитом в парк развлечений: настоящий мир остаётся снаружи.

В настоящем мире напряжение между Америкой Трампа и Германией Меркель вращается вокруг одних и тех же тем — это «Северный поток», неравные условия в торговле, расходы на оборону. Обвинения не становятся более громкими, и это говорит об обоюдной осторожности, с которой каждая сторона подходит к делу.

Правительство Меркель не ищет открытых конфликтов с США, потому что жалобы и причитания не могут помочь решить проблему, а для рационального обращения с Белым домом рецепта пока не придумано. В свою очередь, администрация Трампа избегает совсем уж крупных столкновений, которые могут спровоцировать, к примеру, выход из НАТО или масштабный конфликт вокруг таможенных пошлин.

«В этом настоящем мире Германия снова оказалась нагоняющей страной», — отмечает корреспондент Süddeutsche Zeitung. Каким-то образом она дошла до того, что США больше не будут играть роль в её политическом бытии, как было раньше. Избиратели и те, кого они избрали, почувствовали, что призыв Гаука к большему осознанию своей ответственности во внешней политике был правильным. Однако что конкретно это означает, до сих пор часто остаётся слишком неясно и абстрактно, досадует автор статьи. По его мнению, эксперты не разнесли в пух и прах предложение Аннегрет Крамп-Карренбауэр по Сирии только потому, что в нём присутствовала «искра стратегического сознания», которую в Германии редко можно наблюдать.

Как подчёркивает издание, США остаются в Европе значительной силой, даже когда отчуждение берёт верх. Визит Помпео должен напомнить о том, что «длинная рука Америки уже не обязательно будет действовать во благо Германии». В то же время Америка остаётся в Европе фактором власти, даже если действующая администрация в Вашингтоне не имела такого намерения. Об этом свидетельствуют «сирийская путаница Трампа» или перемещение войск в Польшу.

В таких обстоятельствах правительству Германии необходимо как можно скорее заново измерить длину своих рычагов давления. Внешнюю политику без США сейчас представить невозможно — ни в Афганистане, ни на Ближнем Востоке, даже в том, что касается защиты ближайших соседей и союзников, например, в Прибалтике.

Внешнюю политику против США или хотя бы мнимый нейтралитет между полюсами Китаем и Америкой представить также невозможно. Германии необходимо слишком многое для себя прояснить — независимо от визита американского госсекретаря, заключает журналист Süddeutsche Zeitung.