Welt: русские и Асад побеждают в состязании за север Сирии

Вице-президенту США Пенсу и госсекретарю Помпео вряд ли удастся повлиять на Эрдогана, полагает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, турецкий президент может уступить повышенному давлению, но не сразу. Кроме того, важно, найдут ли компромисс Эрдоган и Путин: сейчас ситуация на севере Сирии складывается в пользу войск Асада и России, считает Ваннер.
С нами на связи Кристоф Ваннер, он находится в кризисном регионе, в Калаке, недалеко от сирийско-иракской границы. Отношения между Трампом и Эрдоганом сейчас не лучшие, если можно так выразиться. Теперь вице-президент США Пенс вместе с госсекретарём США Помпео прибыли в Анкару, чтобы ещё раз переговорить с Эрдоганом. Можно ли в самом деле ожидать, что им удастся на него повлиять?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я думаю, на эту предстоящую встречу нельзя возлагать слишком больших ожиданий. В конце концов, Эрдоган абсолютно ясно дал понять, что он предпочёл бы побеседовать лично с Трампом. Так что визит Пенса и Помпео вряд ли принесёт какое-то чудо. В зависимости от того, насколько сильным будет давление в будущем, на Турцию, конечно, можно будет оказать влияние — например, посредством санкций. Когда-нибудь Эрдогану придётся уступить слишком сильному давлению, таково моё личное мнение. Но он, разумеется, не сделает этого сразу, это было бы равносильно потере лица. Эрдоган горд — и сейчас он не сдаст позиции перед этими двумя высокопоставленными представителями США.
Также важно, каким будет результат разговора между Эрдоганом и Путиным. В ближайшие дни Эрдогана ожидают в Москве. Если оба президента смогут достичь компромисса, это действительно может привести к стабилизации положения на севере Сирии. В данный момент там идёт борьба за превосходство между российскими и сирийскими войсками и турецкими подразделениями, и это состязание за превосходство сейчас складывается, по-видимому, в пользу армии Асада и русских. Нам известно, что правительственным войскам Асада удалось занять ключевые, стратегически важные позиции на севере Сирии — такие как, например, города Манбидж и Кобани. А куда русские и войска Асада вошли, оттуда они уже не уйдут. Эрдоган, вероятно, не отважится напрямую нападать на русских. Так что за последние часы ситуация действительно повернулась в пользу войск Асада.
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