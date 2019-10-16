Bild: «Понимал бы что в политике!» — Эрдоган оскорбил главу МИД Германии, выставив дилетантом

Турецкий президент Эрдоган оскорбил министра иностранных дел Германии и обвинил его в дилетантизме, пишет немецкий таблоид Bild. После заявления Хайко Мааса о намерении Берлина ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за наступления на сирийских курдов, Эрдоган пришёл в ярость и насмешливо высказался в адрес главы немецкого МИД. «Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — заявил президент Турции.

«Эрдоган оскорбляет нашего министра иностранных дел!» — негодует немецкий таблоид Bild.

Как отмечается в статье, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ярости из-за того, что Германия намерена ограничить экспорт вооружений в Турцию. Поэтому вечером во вторник, во время разговора с журналистами, турецкий лидер не упустил возможности поглумиться.

«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — с насмешкой пересказал журналистам Эрдоган. По его словам, от этого проиграет не он сам, а Маас и Германия.

Кроме того, с точки зрения турецкого президента, Маас — дилетант, который вообще не разбирается в политике, продолжает Bild. «Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — заявил Эрдоган, подразумевая при этом немецкого министра иностранных дел.

Между тем, ограничение экспорта в Турцию в сфере оборонной промышленности — пока единственная штрафная мера, которую Германия предпринимает в отношении Анкары с тех пор, как Турция вторглась на север Сирии для борьбы с местными курдами, подчёркивает издание.

Экспорт оружия, которое может быть использовано в конфликте, теперь не будет разрешён. Однако другие сделки в оборонной отрасли продолжатся, и уже одобренные поставки не будут отозваны.

Также в разговоре с журналистами Эрдоган категорически отклонил требования США о немедленном прекращении огня. Сначала турецкие войска должны достичь своей цели, которая состоит в создании защитной зоны вдоль границы. Турция хочет организовать там полосу, которая будет находиться полностью под её контролем. Курдское ополчение, которое до сих пор контролировало большую часть этой территории, Анкара считает террористами.

В четверг вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео собираются встретиться с Эрдоганом и выступить посредниками в конфликте между Турцией и курдами.

Тем временем, Эрдоган продолжает буйствовать и критиковать западные правительства, пишет Bild. Выступая с речью перед фракцией своей партии, турецкий лидер вменил в вину западным странам поддержку «террористов». При этом он подразумевал курдские Отряды народной самообороны, активно участвовавшие в борьбе против боевиков ИГ*. Эрдоган считает, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в прошлом брала на себя ответственность за совершённые в Турции теракты.

«Поэтому я обращаюсь к вам. Давайте бороться вместе. Или, по крайней мере, не вмешивайтесь», — сказал Эрдоган, адресуя своё послание США, Германии и Франции. Вчера лидер Турции заявил, что никакого перемирия в Сирии не будет, а сегодня сделал «ядовитое предложение» курдскому ополчению: они должны сложить оружие, после чего им можно будет уйти через «зону безопасности», сообщает Bild.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.