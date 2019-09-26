Диалог или «Америка на первом месте»: Das Erste подметил контраст между выступлениями Мааса и Трампа в ООН

Последовательная внешняя политика должна опираться на надёжные соглашения, а не на быстрые сделки, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед Генассамблеей ООН. Он осознанно выступил на контрасте с речью главы Белого дома Дональда Трампа, который говорил о суверенитете и любви к своему народу. По словам Мааса, для решения глобальных проблем, в частности предотвращения климатических войн будущего, необходимы диалог и сотрудничество.

В разрешение конфликта помогает только диалог, причём со всеми его участниками. Это кредо министр иностранных дел Германии Хайко Маас повторил перед Генассамблеей ООН. Односторонние действия и краткосрочные решения не помогут ни в борьбе с глобальным потеплением, ни в урегулировании ситуации в Персидском заливе, заявил он.

Это был призыв министра иностранных дел Германии к мультилатерализму. В очередной раз Маас решительно выступил за сотрудничество и выдержку во внешней политике.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Сирия, Мали, Украина, Ближний Восток, Афганистан, Йемен, Иран, Мьянма, Северная Корея. Список слишком длинный. Настало время не только говорить о последовательности, но и последовательно действовать. В том числе и во внешней политике и политике безопасности.

По его словам, последовательная внешняя политика должна опираться на надёжные соглашения, а не на быстрые сделки, объяснил Маас. Таким образом он осознанно выступил на контрасте с заявлениями президента США Дональда Трампа. Тот же в очередной раз заявил, что будет и дальше придерживаться стратегии «Америка на первом месте».

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если вы хотите демократию, крепко держитесь за суверенитет вашей страны. Если вы хотите мира, любите свой народ.

Сотрудничество — это не предательство своей страны, не согласился с ним министр иностранных дел Германии.

ХАЙКО МААС: Когда начнутся конфликты за небольшое количество оставшихся ресурсов, войны будущего превратятся в климатические войны. Поэтому защита климата должна стать главным приоритетом последовательной внешней политики.

Министр иностранных дел Германии воспользовался возможностью выступить в ООН, чтобы поратовать за углубление сотрудничества в решении мировых проблем.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2019 года.