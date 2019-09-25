Зеленский: никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведёт войну против Украины

Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его главными целями по-прежнему являются возвращение украинских территорий и восстановление мира в стране. Президент призвал международное сообщество оказать поддержку Киеву, поскольку «чужой войны не существует» и никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности, пока «Россия ведёт войну против Украины в центре Европы».
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мои главные цели — завершить войну, вернуть все оккупированные украинские территории и восстановить мир. Но только не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы и права Украины самой делать выбор.
Именно поэтому мы нуждаемся в обширной международной поддержке. Я понимаю, что у каждого присутствующего здесь государства есть свои проблемы, а чужие проблемы не должны волновать кого-то больше собственных. Понимаю, такова жизнь. Но мы с вами живём в мире, в котором не существует чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведёт войну против Украины в центре Европы. И идея о том, что всё это вас не касается или никогда не коснётся, может оказаться фатальной. Нельзя думать о глобальном, не обращая внимание на детали.
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