CNN: Трамп заявил, что не против публикации его разговора с Зеленским

В интервью журналистам Дональд Трамп заявил, что он не будет возражать, если Киев обнародует расшифровку его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По некоторым данным, во время этой беседы американский президент пытался «надавить» на украинского коллегу, чтобы получить компромат на Джо Байдена. Но глава Белого дома отвергает эти обвинения и настаивает, что никакого давления с его стороны не было, сообщает CNN.

После сообщений, что он просил украинского президента нарыть компромат на своего политического соперника, президент США Дональд Трамп остаётся непреклонным. Более того, он защищает свой шаг и, по его словам, хочет, чтобы его разговор с президентом Зеленским был опубликован.

РЕПОРТЁР: Вы не против того, чтобы украинское правительство опубликовало свою версию расшифровки переговоров?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я думаю, их версия будет совпадать с нашей. Они будут идентичными. Но они уже выступили с важным заявлением прошлым вечером. Они заявили, что это была очень хорошая беседа. И в ней не было никакого давления. Ничего. В ней не было никакого давления. Это не было давление. Я знаю, когда я давлю. И это давлением не было.

Тема со звонком возникла после жалобы разоблачителя. Судя по всему, американский президент пытался воскресить обвинения, касающиеся кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его семьи. Согласно этой истории, бывший вице-президент защитил своего сына Хантера от коррупционного расследования на Украине. Стоит пояснить, что эти обвинения не подтверждаются доказательствами и широко осуждаются. С подробностями корреспондент CNN Джереми Даймонд.

ДЖЕРЕМИ ДАЙМОНД, репортёр CNN в Белом доме: Президенту Дональду Трампу приходится иметь дело с жалобой разоблачителя, в которой среди прочего утверждается, что он оказывал давление на украинского президента, чтобы начать расследование в отношении одного из его политических соперников, бывшего вице-президента Джо Байдена. Пока всё это происходило, президент задерживал предоставление помощи Украине.

Но ничто из этого не заставило президента уклониться от этой проблемы, этого политического скандала. Напротив, он использует его, чтобы раздуть ничем неподтверждённые претензии к Джо Байдену.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Всё, что нужно сделать, — взглянуть на коррупцию в демократическом лагере. Посмотреть, как началась вся эта охота на ведьм. Теперь они пытаются начать ещё одну охоту на ведьм, но, на их беду, она оборачивается против Джо Байдена, потому что он творил очень плохие вещи. И, честно говоря, я даже не собираюсь навредить ему. Ему нужна любая помощь, которую он может получить. Я не хочу навредить ему, его семье, но коррупция и то, что он говорил, — это ужасные вещи.

ДЖЕРЕМИ ДАЙМОНД: Президент наводит тень на плетень, и вы также можете слышать, что он использует в своём выступление термин «охота на ведьм», который он, разумеется, использовал неоднократно во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Сейчас президент использует этот термин в отношении этой жалобы разоблачителя.

В то же время президент ставит под сомнения надёжность разоблачителя. Он называет этого человека «пристрастным политическим интриганом». И это несмотря на то, что, по его словам, личность разоблачителя ему неизвестна. А также, несмотря на то, что генеральный инспектор разведсообщества, назначенный самим президентом Трампом, признал эту жалобу достоверной.

Эта история никуда не денется на этой неделе. Позднее на этой неделе президент отправится в ООН, где он встретится с украинским президентом. Кроме того, на Капитолийском холме и.о. директора Национальной разведки посетит комитет сената по разведке, чтобы ознакомить его участников с жалобой разоблачителя. Джереми Даймондс, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода 23 сентября 2019 года.